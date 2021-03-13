По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной

Судьба маленькой Нюси кардинально изменилась. Ранее сообщалось, что наследница не сможет переехать к Алексею Панину, так как ей нужно получить среднее образование. Похоже, что девочка приняла серьезное решение.

Напомним, дочка скандального актера жила с его матерью в России. Однако женщина совсем недавно умерла из-за бушевавшей коронавирусной инфекции. Теперь вопрос о переезде Анны остался открытым.

Стоит отметить, что звездная наследница вслед за отцом получила статус резидента Испании. Многочисленная аудитория заметила, что фотографии девочки начали регулярно мелькать в личном блоге Алексея Панина. Именно поэтому любознательные пользователи предположили, что с обучением в России Нюсе пришлось распрощаться. Поговаривают, что она окончательно переехала к отцу.

Положение Панина весьма плачевно. Артист и не скрывает, что испытывает временные трудности в карьере. В Европе он пока работать не может, да и местные кинорежиссеры не совсем охотно приглашают его на кастинги. В российских картинах ему тоже не нашли особого применения.

Напомним, последняя серьезная роль была сыграна в сериале, съемки которого закончились в 2019. В этом году Алексей Панин "засветился" лишь в одном фильме, исполнив эпизодическую роль безымянного майора. Эпатажное прошлое артиста заметно повлияло на доход. Многие режиссеры признались, что не были готовы работать с Алексеем из-за его дурной славы. Ранее актер высказывался, что начал мыть машины и публично зарекся, что без работы он точно не останется.