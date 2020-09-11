Оставшийся без средств эмигрант Панин не может прокормить дочь

Алексей Панин около месяца назад получил вид на жительство в Испании. Он тут же собрал вещи и покинул Россию, взяв с собой маму и дочь. Однако спустя несколько недель девочке пришлось вернуться на родину.

Не берегу Средиземного моря в небольшом городке Торревьеха артист приобрел квартиру. Уже по приезде на место он обзавелся машиной и начал постепенно обживаться. Конечно, о профессии актера за границей придется забыть, но Алексей Панин не переживает по этому поводу.

Недавно в личном блоге эпатажная звезда показала, что учится мыть автомобили. Говорит, что с голоду точно не помрет и всегда найдет, как заработать. Однако этих денег пока не хватает, чтобы насовсем перевезти 12-летнюю Анну.

В беседе с журналистами артист признался: пока не может себе позволить содержать наследницу в Испании. "У нас пока нет достаточного количества денег, чтобы перевезти мою маму и дочь", – говорит Алексей Панин. После каникул у папы подросток вернулась в Москву и отправилась в школу.

При этом актер уверяет, что наследница сможет приезжать к нему в любое время. Он надеется, что скоро найдет стабильный доход и заберет ее с собой на ПМЖ. По словам артиста, в Испании на него снизошло умиротворение, ему даже расхотелось делать такие же безумные вещи, как в России. При этом Панин отмечает, что речь не идет о "глухой" эмиграции, он планирует периодически приезжать на родину.