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Сен. 10, 2017
просмотры: 123

Как менялся Алексей Панин

567

Имя Алексея Панина продолжает греметь в новостных заголовках СМИ. За его эпатажным образом ведущего разгульный образ жизни "светского льва" скрывается трудолюбивый актер, который за свою карьеру успел принять участие более чем в сотне проектов. К его 40-летию Dni.Ru решили вспомнить, какими ролями запомнился Алексей Панин.

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