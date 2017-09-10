Как менялся Алексей Панин

Имя Алексея Панина продолжает греметь в новостных заголовках СМИ. За его эпатажным образом ведущего разгульный образ жизни "светского льва" скрывается трудолюбивый актер, который за свою карьеру успел принять участие более чем в сотне проектов. К его 40-летию Dni.Ru решили вспомнить, какими ролями запомнился Алексей Панин.