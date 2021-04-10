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"Вставай, уходи": Харламову дерзко ответили на нелепую шутку о Рудковской

"Вставай, уходи": Харламову дерзко ответили на нелепую шутку о Рудковской

Гарик Харламов высмеял создателей фильма "Майор Гром: Чумной доктор". Однако шоумену сделали замечание.
прочитано 471 раз

В пятницу, 9 апреля, в эфире телеканала ТНТ показали очередной выпуск шоу "Камеди клаб". На юмористическую передачу пришли создатели фильма "Майор Гром: Чумной доктор". Перед тем, как дать им слово, ведущий Гарик Харламов отметил, что это первая российская кинолента, снятая по комиксам.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Шоумен сравнил авторов комиксов и фильмов с Яной Рудковской, ведь та якобы тоже зарабатывает на детях. Гарик в шутку предложил собеседникам назвать следующего персонажа "Майор Гром Громыч", вспомнив восьмилетнего Сашу Плющенко по прозвищу Гном Гномыч.

Основатель издательского дома, специализирующегося на комиксах, с серьезным выражением лица заявил, что ранее уже слышал такую шутку, но тут же извинился за замечание. Рядом находящийся Павел Воля был обескуражен дерзостью собеседника.

"Вот как ты начал?! Ничего страшного. Вставай, уходи!", – сказал комик.

Конечно, все это было сказано с долей юмора, поэтому беседа продолжилась. Гарик Харламов и Павел Воля выслушали гостя, после чего поглумились над ним. Однако шоумены похвалили трейлер фильма "Майор Гром: Чумной доктор" и сообщили, что обязательно посмотрят киноленту в кино.

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Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 15:01 Источник: ТНТ / Comedy Club ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка и вонище
ВАСЬЯ
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А в чем была шутка юмора? Два дебила поговорили о марамойке... И все? И это кому то смешно?
1

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