"Какая же тростиночка трепетная": Харламов оценил эротичные изгибы актрисы на фоне слухов о романе

Гарик Харламов не обошел вниманием фото актрисы Катерины Ковальчук. Знаменитостям давно приписывают интрижку.

Актрису Катерину Ковальчук многие знают как исполнительницу главной роли в украинской костюмированной мелодраме "Крепостная". Одной из последних заметных киноработ девушки был ситком "Гусар", где она снялась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Именно после выхода "Гусара" Ковальчук записали в предполагаемые возлюбленные Харламова. Ходили слухи, что на съемках проекта между актрисой и комиком проскочила искра страсти. Никаких официальных заявлений на этот счет Гарик и Катерина не делали.

Съемки сериала "Гусар" закончились довольно давно, однако Харламов не забывает партнершу. Внимательные пользователи Сети обнаружили что, юморист часто лайкает посты Ковальчук в "Инстаграм". Не осталась без внимания артиста и свежая публикация Ковальчук. Под снимком звезды "Крепостной" Гарик оставил отметку "Нравится".

На фото Катерина запечатлена в спортивных черных легинсах и топе в тон. Позируя, Ковальчук эротично выгибалась и играла с волосами. Артистка призналась, что обожает стретчинг – упражнения на растяжку мышц. В комментариях артистку осыпали комплиментами.

"Какая же ты тростиночка трепетная ☺️❤️", "Необычайная сила естественной красоты в тебе! Просто идеально! ❤️", "А я очень люблю тебя. 😍 😃 Ты прекрасна", "Вай шикарно 😍", "Куколка! Когда мы тебя замуж отдадим уже?" – писали восторженные подписчики.

Напомним, скоро на экраны выйдет третий сезон сериала "Крепостная". В новой части Катерина Ковальчук не снимается. Ее заменила звезда фильма "Серебряные коньки" Соня Присс.