Молодая жена Петросяна выставила напоказ нижнее белье: Как-то даже неприлично

В личном блоге молодая супруга Евгения Петросяна поделилась фотографией, на которой запечатлена со спины. На девушке надеты вельветовые брюки цвета кэмел, темные лоферы, желтая беретка и удлиненный свитер.
Правда, изображение на нем довольно провокационное. Рисунок повторяет очертания фигуры, а в области бедер красуется красная трапеция, напоминающая нижнее белье. Судя по всему, Татьяна Брухунова решила таким образом подшутить над подписчиками в честь 1 апреля.
Правда, не все поклонники оценили юмор. Некоторые отметили, что свитер с изображением, напоминающим трусы, выглядит пошловато. Комментаторы заявили, что не ожидали подобного от супруги Евгения Петросяна.
"Цветовая гамма весьма спорная. Да и от изящества очень далеко, особенно большой диссонанс со съемками в студии (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужас, как то даже неприлично", "Татьяна показала попу подписчикам", "Неожиданно такое на Тане увидеть", " Не скажешь, что "спина белая", но зато, трусы красные", "По хулигански", "Как-то стремно, на любителя!" – написали в комментариях.
Напомним, недавно в Сети появились слухи о том, что Татьяна Брухунова готовится родить Евгению Петросяну второго наследника. Девушка информацию предпочитает не комментировать, однако, судя по всему, она действительно беременна. Пару недель назад жена артиста случайно показала в "Сторис" личного блога округлившийся живот.
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