Утянувшая талию беременная жена Петросяна шокировала народ

В марте 2020-го у супругов родился сын Ваган, однако молодые родители долго скрывали ребенка от публики. Евгений Петросян заявил о наследнике в день своего рождения. Тут же поползли слухи о том, что Татьяна Брухунова готовится стать мамой во второй раз.
В начале марта 2021 года девушка подтвердила домыслы подписчиков, случайно показав в "Сторис" личного блога округлившийся живот. Судя по кадрам, срок уже довольно приличный. Впрочем, пара не спешит подтверждать новую беременность.
Стоит отметить, молодая супруга Евгения Петросяна обожает примерять на себя стильные образы. В своем инстаграм-аккаунте девушка опубликовала кадр, который был сделан во время недавней фотосессии. На снимке Татьяна Брухунова стоит в белом пальто, лук дополняют высокие сапоги в тон. Талия блогера утянута тонким золотистым ремнем – никакого намека на беременность.
Подписчики Татьяны Брухуновой были шокированы стильным образом. Многие отметили, что белый – определенно ее цвет. "На Лизу Боярскую похожа на этом фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужель та самая Татьяна?", "Какая вы красивая женщина, и вам очень идет этот образ", "Роскошь вам к лицу! Намного больше идет, чем модный ныне бабушкастайл", "Извините но это идеал", "Татьяна, это шедевр", "Ну это другое дело!", "Просто восхитительно! Татьяна вам очень идет такой образ!" – написали в комментариях.
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