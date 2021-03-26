Утянувшая талию беременная жена Петросяна шокировала народ

О романе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна заговорили, когда стало известно, что юморист решил развестись с Еленой Степаненко, с которой прожил больше 30 лет. Лишь год назад пара перестала скрывать отношения.

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