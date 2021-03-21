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Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот

Фигура 32-летней Татьяны Брухуновой не дает покоя многочисленной аудитории. Подписчики уверены, на всех фотографиях отчетливо видно, что звезда беременна вторым наследником.
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Об очередном интересном положении супруги Евгения Петросяна заговорили довольно давно. Поклонники ежедневно писали, что внешний образ экс-стилистки заметно изменился, а в ее гардеробе появились сплошные мешковатые свитера и толстовки.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Напомним, что уже прошло около года с того момент, как молодая пассия подарила юмористу наследника, названного Ваганом в честь дедушки. Тогда впервые всплыли слухи о суррогатной матери. Однако сама Брухунова опровергла все домыслы, рассказав, что лично подбирала неприметную одежду и выставляла архивные фотографии для того, чтобы назойливые журналисты не заподозрили беременность.

Накануне публика была буквально шокирована внешним видом Татьяны Брухуновой. Многочисленная аудитория сразу же разделилась на два лагеря. Одни принялись поздравлять звезду, другие же напили с некорректными вопросами.

"Опять беременна? А все говорили. Один малыш – хорошо, а два – еще лучше!", – написали комментаторы.

Отметим, возлюбленная Петросяна не спешит опровергать или подтверждать общественные домыслы. Похоже, что теперь звезда будет молчать до последнего. Ведь в одном из интервью она четко дала понять, что крайне болезненно относится к вмешательству в личные границы.

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Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 18:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость661499
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И где там живот? Исчерпали все темы? И сплетни закончились? Но этого не может быть. Сплетни всегда были , есть и будут. К сожалению.
Гость653703
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Это кто звезда то?
1

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