Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Четверг
1 апреля
Лента новостей
11:15
Политолог Карбалевич об анонсе переговоров властей Белоруссии с оппозицией: Москва предупреждает Лукашенко
11:13
Бизнесмена из России обвинили в заказных убийствах
11:11
"Я узнала из прессы": вдова Грачевского взвыла от натиска журналистов
10:56
"Стану мамой": молодящаяся Успенская рассказала о скором прибавлении
10:46
"У меня даже нет шанса": на Первом канале отказываются видеть Куликову
10:34
Десятки пострадавших: в Туле произошло массовое ДТП
10:24
В Сети появились данные о беременности Костенко
10:22
Правила назначения выплат на детей в России изменились – подробности
10:20
Познера прогнали из Грузии тухлыми яйцами
10:05
Хотели вырезать органы: британец вышел из комы за несколько часов до операции
09:46
Последствия урагана в Пермском крае сняли на видео
09:38
"Зашиваешь рот на месяц": Вайкуле раскрыла секрет идеальной фигуры
09:30
"День толчка!": обезумевший Якубович переписал Уголовный кодекс
09:02
Инженеры починили знаменитый "сирийский Биг Бен"
08:59
“Не стыдно?”: пораженного тяжелым недугом Зайцева в инвалидном кресле выставили на потеху толпе
08:43
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
08:42
"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления
06:09
Дочь обвиняемого в насилии Деппа оголила свою лысую впадинку
04:11
Меган Маркл решила рожать дома
02:01
"Рано повзрослевший ребенок": дочь Алсу поразила фанатов матери
01:29
Вдали от родины и без шумихи: у 50-летней Анжелики Агурбаш появилась еще одна дочь
23:59
"В этом большая моя драма": почему Людмила Гурченко никогда не прощала измен
21:45
"Дебилизация полная": Садальский разнес шоу "Маска"
20:59
"Месяц не пила": дочь Гузеевой поделилась страданиями с похмелья
20:25
"Давайте быстрее": Путин устроил встряску правительству
20:20
Обнародованы данные о доходах Алины Кабаевой
19:52
Пугачеву завалило мусором во время танцев под "Гипнодэнсера"
19:44
Радостный Винокур уткнулся лицом в грудь Королевой: Наташка соблазняет
19:44
Воробьев рассказал о темах "закулисных" бесед с Путиным
19:36
Какие продукты сильнее всего дорожают в России
19:28
Стоматолог назвала разрушающие зубную эмаль продукты
19:18
Богомолову не до нее: Ксении Собчак судорожно ищут нового партнера
19:08
"Сногсшибательна!": Брежнева в бикини возбудила россиян
19:00
Путин сдал декларацию о доходах
18:53
Врач назвал самый опасный для здоровья вид алкоголя
18:44
В Подмосковье женщина насмерть забила мужа ногами
18:41
Надо заниматься своим делом: Деревянко стал меньше уважать Михалкова после вылитой на него грязи
18:34
"Прошли через горе": сын покойного Круга довел мать до слез
18:28
"Это очевидный бред": подруга встала грудью за оплеванную покойницу Легкоступову
18:10
Политолог Золотарев о переговорах мировых лидеров по Донбассу без Зеленского: Тревожный сигнал для Киева
17:43
Беременная Юлианна Караулова узнала пол будущего малыша
17:36
"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков
17:20
Депутат Рады Колесник заявила об угрозе войны Украины с Россией: Нужно сваливать из страны
17:15
"Мне поблажек никто не делал!": Ирина Дубцова запретила жалеть сына
17:15
"Не для просмотра с детьми": появился официальный трейлер сериала "Милиционер с Рублевки"
16:56
Глава Счетной палаты назвал долю бедствующих без господдержки россиян
16:51
"Вот ты мразь конченая!": Ивлеева прилюдно полила себя грязью
16:38
"У меня нет шанса на личную жизнь": Юлия Такшина обнародовала причину своего одиночества
16:23
"Одно лицо": перекроенных донельзя Пугачеву и Вайкуле перестали различать
16:16
Красавица в гробу: Гурченко срежиссировала свою смерть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ
Нахальный Шепелев захотел от россиян подарков после рождения ребенка: Я ж отец
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко
Конец игры: Эксперты установили истинную причину смерти Легкоступовой
"Жалкое зрелище": дочь и внучка опозорили Долину на всю страну
Шоу-бизнес
"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления

"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления

Недавно бывшая подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова принесла Евгению Плющенко третье место на чемпионате мира. Скандал набирает новые обороты.
прочитано 1541 раз

Сам переход девушки от одного тренера к другому стал достаточно неоднозначным явлением. Многие обвиняют супруга Рудковской в том, что он "крадет" лучших спортсменок из школы "Самбо-70", а потом наживается на чужих заслугах. Теперь все случилось из-за шутки Яны и ответа директора учебного заведения на нее.

ПО ТЕМЕ

Плющенко унизили из-за позора воспитанницы

Это любовь? Сын Плющенко и Рудковской оставил сердце юной фигуристке

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Тогда Алексей Ягудин рассказал об ошибке спортивного издания. Журналисты окрестили его супругом Яны Рудковской, а он попросил их "вернуть" его на прежнюю позицию. На это продюсер пошутила, что ей нравится, что она – жена Ягудина, а не муж Тутберидзе. Камень был брошен в сторону легендарного тренера, и многие не смогли простить этого диве.

Среди них оказался и директор "Самбо-70". Ренат Лайшев прокомментировал высказывание звезды и назвал ее "полной дурой". Он убежден, что Евгений Плющенко украл у них Александру Трусову. Свои резкие слова в адрес Рудковской он объяснил тем, что она оклеветала его, заявив об их сожительстве с Этери Тутберидзе.

Оказалось, что сама Яна Рудковская просто в бешенстве от происходящего и совершенно не согласна с обвинениями. Она утверждает, что не знала, кто такой Лайшев до некорректного высказывания, а потому просто не могла распускать о нем слухи. Она назвала его слова провокацией, задуманной ради пиара.

"Я Вам не любовница, не секретарша", – подчеркнула продюсер, объясняя, что не стоит называть ее грубыми терминами. Она отрицает то, что супруг "украл" фигуристку. По словам теледивы, это был личный выбор самой Александры. "Двойные стандарты. К ним переходят, от них крадут!" – высказалась она.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 апреля 2021, 08:42 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

Гость676117
Пожаловаться Ответить
Жидовка, тебе все воздастся
Гость665310
Пожаловаться Ответить
Да ежу понятно, что перекупили Александру Трусову. Самое интересное что Плющенко не может воспитать чемпионку в своей АКАДЕМИИ, а ток хочется поскорее выйти на мировой уровень и стать знаменитым тренером чтобы Рудковская красовалась рядом с ним при вручении чемпионки ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ, а Гном Гномычу еще долго ждать этого момента. Рудковская рулит всем этим, а Плющенко смиренно выполняет все ее прихоти не имея своего мнения. ПОЗОР да и только. Это только во вред фигурному катанию и это показал чемпионат мира. Трусова достойна чемпионской медали но она должна продолжить тренироваться у Тутберид
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рано повзрослевший ребенок": дочь Алсу поразила фанатов матери

Внешность Микеллы Абрамовой удивила поклонников
Шоу-бизнес

В Сети появились данные о беременности Костенко

Пользователи раскрыли страшную тайну
Шоу-бизнес

"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления

На ее имени пытаются нажиться
Шоу-бизнес

Вдали от родины и без шумихи: у 50-летней Анжелики Агурбаш появилась еще одна дочь

Звезда принимает поздравления

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+