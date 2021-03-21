Это любовь? Сын Плющенко и Рудковской оставил сердце юной фигуристке

Восьмилетний наследник олимпийского чемпиона и звездной блондинки находится под пристальным вниманием армии поклонников. Образ жизни Александра Плющенко, более известного в мире шоу-бизнеса как Гном Гномыч, неистово интересует огромное количество россиян. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко считается одним из самых знаменитых звездных отпрысков. Недавно ребенок или же его представитель прокомментировал публикацию молодой фигуристки в инстаграм-канале. 17-летняя Алена Косторная получила от аккаунта Гном Гномыча эмодзи в виде пылающего сердца.
На снимках юная спортсменка позирует на льду возле бортика с очаровательной собачкой. Мохнатая подруга удачно дополнила образ красивой девушки. Пользователей Сети кадры фигуристки привели в восторг.
Известно, что Яна Рудковская помогает ребенку вести инстаграм-канал, поэтому не исключено, что сердце для Алены Косторной отправила она. Однако выразить любовь к молодой спортсменке мог и Гном Гномыч. Пока россияне теряются в догадках на этот счет. Ранее мальчик заявлял, что считает девушку хорошей фигуристкой, но на новые свершения она его не вдохновляет. С тех пор отношение сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко к Алене Косторной могло разительно поменяться.
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