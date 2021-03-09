"Никому здесь в России не надо": Лоза приложил собравшуюся на "Евровидение-2021" певицу Manizha

Известный исполнитель поделился своим мнением о победившей в отборе на "Евровидение-2021" артистке. Выбором зрителей Юрий Лоза недоволен.

По словам барда, творчество певица Manizha в России никому не интересно. Более того, Лоза полагает, что так можно сказать про всех отечественных певцов на международном песенном конкурсе последних лет.

Артист отметил, что на "Евровидение-2021" певцы в первую очередь отправляются представлять себя, а не страну. Он добавил, что исполнителями не было спето ни одной российской песни, – одни иностранные.

Юрий Лоза убежден, что после песенного конкурса ни одна песня наших представителей не стал мировым хитом. "Какие песни Manizha или Little big кто в России поет?", — цитирует музыканта Пятый канал. Он заключил, что и в этом году на "Евровидение-2021" от нашей страны будет то, что "никому здесь в России не надо".

Высказались о победе певицы Manizha и другие мэтры российского шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин признался, что не слышал ее песен, но видел выступление 29-летней артистки и уверен, что она – достойный исполнитель.

С Пригожиным солидарен и его коллега Виктор Дробыш. Он заявил, что Manizha — хорошая певица. Он пожелал ей удачи на "Евровидении-2021". В свою очередь продюсер Сергей Пудовкин признался, что не слышал о певице Manizha.

О победе российско-таджикской исполнительницы стало известно 8 марта. Напомним, "Евровидение-2021" состоится с 18 по 22 мая в Нидерландах.