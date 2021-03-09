Меган Фокс закидали камнями за нелепый наряд

Меган Фокс старается соответствовать своему новому возлюбленному, рэперу Колсону Бэйкеру, более известному как Machine Gun Kelly. Актриса хочет выглядеть стильно на фоне бойфренда-модника, но ее фэшн-эксперименты порой оказываются провальными.



О романе Меган Фокс и Колсона Бэйкера стало известно в прошлом году. С тех пор отношения знаменитостей активно обсуждают поклонники. Например, недавно актриса спровоцировала слух о помолвке с рэпером. Фанаты заметили кольцо на безымянном пальце модели.

На днях же на глаза публики попались папарацционные снимки, на которых запечатлены Меган и Колсон во время прогулки. Интернет-издания обратили внимание на внешний вид пары. В тот вечер Фокс надела черные облегающие брюки и топ. Все бы ничего, но джинсовая куртка и босоножки испортили ее образ.

Издания насмешливо пишут, что 34-летняя Меган одевается одежду не по возрасту, в надежде выгодно смотреться на фоне возлюбленного. Что касается внешнего вида Machine Gun Kelly, но на нем во время прогулки с избранницей были черная кофта с длинными рукавами и штаны с красочным принтом.

Напомним, в 2020-м Меган Фокс объявила о разводе с актером Брайаном Остином Грином. Звезда фильма "Трансформеры" родила от бывшего мужа троих сыновей – Ноа, Бодхи и Ривера. Сейчас актриса добивается совместной опеки над детьми. Также решается вопрос о взыскании алиментов.