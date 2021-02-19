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Шоу-бизнес
Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды

Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды

Меган Фокс. Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Фокс можно назвать одной из самых сексуальных красавиц Голливуда. Она довольно быстро взошла на киноолимп, сыграв роль Микаэлы Бейнс в "Трансформерах", и закрепила результат, снявшись в черной комедии "Тело Дженнифер".
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Будущая актриса родилась в маленьком городке Ок-Ридж штата Теннесси. Родители малышки развелись, когда ей было три года, и мать очень скоро повторно вышла замуж. Отчим Меган Фокс придерживался жестких методов воспитания, и от постоянного стресса у девочки появились панические атаки и неконтролируемые вспышки агрессии.

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Меган Фокс актриса, модель

Меган с детства занималась танцами и посещала драматический кружок. Дебют будущей звезды состоялся в картине "Солнечные каникулы" вместе с сестрами Олсен. Постепенно карьера актрисы пошла в гору, и уже в 2007 году она исполнила роль в "Трансформерах", которая сделала ее невероятно популярной.

Последние 16 лет в личной жизни Меган Фокс все было относительно стабильно. В 2004 году она познакомилась со своим будущем мужем Брайаном Остином Грином. Пара шесть лет то расходилась, то сходилась, в итоге в 2010 году актеры поженились. Правда, недавно брак распался.

На съемках фильма "Полночь на злаковом поле" актриса познакомилась с молодым музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly), у них закрутился бурный роман. Как только звезда вернулась домой, то заявила мужу, что хочет пожить отдельно и подумать над отношениями. В итоге в ноябре 2020 года Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином. Несмотря на разногласия, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать общих детей.

Дети

У Меган Фокс и Брайана Остина Грина трое сыновей – Ноа, Боди и Ривер. Актриса придерживается открытых взглядов на воспитание детей. Например, она стала одной из первых голливудских звезд, кто разрешил своим сыновьям надевать женскую одежду. Также она не видит смысла подстригать мальчикам волосы – ее ребята ходят с роскошными длинными кудрями.

Когда снимки детей Меган Фокс и Брайана Остина Грина появились в прессе, случился настоящий скандал. Многие негативно отнеслись к подобной вольности в воспитании. Впрочем, самой актрисе плевать на мнение окружающих, и она старается дать своим мальчишкам ту поддержку, которой ей, возможно, самой не хватало в детстве.

"Ноа сам придумывает для себя наряды, сам создает дизайны. Он очень талантливый парень. Он действительно вовлечен в моду, и да, ему нравится носить платья", – говорит о пристрастиях сына Меган Фокс.

По словам звезды, она отдала ребенка в самую либеральную школу – для хиппи, однако даже там мальчик сталкивается с буллингом. Ребенку постоянно заявляют, что носить розовое и тем более платья – не по-мужски. Актриса вместе с Ноа проходит все трудности социализации и учит его быть уверенным в себе и своем выборе.

Некоторое время мальчик пытался привыкнуть к более стандартной одежде для своего пола, однако у него не вышло. По словам Меган Фокс, он снова вернулся к платьям, так как слишком сильно их любит.

Средний сын Меган Фокс и Брайана Остина Грина Боди тоже периодически появляется в женских нарядах, однако его любовь к платьям чуть меньше, чем у брата. Наследников поддерживает и отец, он защищает мальчиков от нападок, отмечая, что у них тот самый возраст, когда стоит веселиться.

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Автор: 19 февраля 2021, 15:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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