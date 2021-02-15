"Ношу твою кровь на шее": Меган Фокс шокировала странным подарком молодому любовнику

О романе 34-летней Меган Фокс и 30-летнего Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, стало известно около года назад. Ради молодого возлюбленного актриса оставила Брайана Остина Грина, с которым прожила в браке более 10 лет.

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