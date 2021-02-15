"Ношу твою кровь на шее": Меган Фокс шокировала странным подарком молодому любовнику

Судя по всему, у пары довольно страстные отношения. В День всех влюбленных девушка преподнесла ухажеру необычный подарок – кулон с каплей крови. В личном блоге рэпер поделился фотографией презента. "Ношу твою кровь на своей шее", – отметил музыкант. Также он опубликовал в инстаграм-аккаунте подборку фото и видео с Меган Фокс.
Помимо шокирующего подарка актриса разместила в личном блоге манифест любви к Колсону Бэйкеру. Она рассыпалась в комплиментах своему избраннику. "Волшебный и преследуемый, кинетический и замученный, эфирный и опасный, космический, беззаконный, вечный, творческий гений", – написала Меган Фокс.
Напомним, роман артистов начался на площадке фильма "Полночь на злаковом поле". После окончания съемок звезда приехала домой и заявила Брайану Остину Грину, что хочет пожить отдельно и подумать над их отношениями. Новость стала шоком для супруга, и он до последнего не хотел верить в то, что брак трещит по швам.
Подтверждением романа Меган Фокс с молодым красавчиком стали снимки, которые сделали папарацци. Артистка уверяла, что они с Machine Gun Kelly, однако вряд ли друзья целуются взасос. Осенью прошлого года пара впервые вышла в свет официально – они появились в обнимку на премии American Music Awards.
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