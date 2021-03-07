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Перенесшая серьезную операцию Слава заключила пари: Если выиграю, то обожрусь

Перенесшая серьезную операцию Слава заключила пари: Если выиграю, то обожрусь

Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Слава любит вкусно поесть. Она не привыкла отказывать себе в еде, употребляет слишком калорийные продукты, поэтому заметно поправилась. Теперь артистка решила сбросить несколько килограммов.
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В эфире программы "Ты не поверишь!" Слава призналась, что поспорила со своим помощником на 300 тысяч рублей. Артистке придется расстаться с деньгами, если она не сможет похудеть на семь килограммов за один месяц. Если же певице удастся избавиться от лишнего веса, то она обогатится.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

Сейчас Слава употребляет в пишу все, но она хочет ограничить себя в еде, чтобы выиграть спор. Также артиста думает отправиться в спортзал. Во время беседы с журналистами певица не стала скрывать, что в последнее время "жрет как свинья". Она отметила, что раньше ходила на дискотеки, активно двигалась, поэтому не поправлялась.

"Если выиграю этот спор, то сразу пойду в ресторан и обожрусь", – посмеялась Слава.

Также артистка рассказала о домашней уборке. Она отметила, что самостоятельно наводит порядок в доме, поскольку не любит, когда за ней ухаживают. Чего не скажешь о дочери Славы Александре, которая живет отдельно. Она довольно часто обращается в клининговую компанию.

Напомним, в конце прошлого года Слава была экстренно госпитализирована. Оказалось, певица сломала плечо. Осмотрев знаменитость, врачи пришли к выводу, что ей требуется серьезная операция. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка довольно быстро вернулась на сцену.

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Автор: 7 марта 2021, 11:45 Источник: НТВ / "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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