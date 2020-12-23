"Вот это боец!": Покалеченная Слава вернулась на сцену

Из-за случившегося певица не смогла присутствовать на долгожданной церемонии вручения премии "Золотой граммофон", где ей присудили статуэтку за песню "Подруга". В итоге, было принято решение отдать награду ее дочкам. Все время до и после операции Слава держала поклонников в курсе в своем "Инстаграм".
Вчера вечером певица впервые вышла на сцену. В социальной сети она поделилась с подписчиками радостным событием. Рука певицы была зафиксирована, а стилисты придумали интересное решение, как слегка завуалировать травму. "Привет вам, друзья! Сто лет не выходила на связь. Вот вам моя рука, вот плечо", – смеясь поделилась исполнительница.
Почитатели звезды активно поддержали ее, отметив, что она – та самая женщина, которая просто не может усидеть на месте даже после такого тяжелого происшествия. "Боец!", "Славочка, ну, какая женщина!", "Сразу с корабля на бал. Умница", "Героиня!" – восхищенно писали они.
Также певица вспомнила, что ее ассистентка работает с ней с первого "Золотого граммофона". В то время Слава сама делала себе макияж, но организаторы мероприятия не одобрили это решение. Они попросили певицу обратиться за помощью к профессионалам.
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