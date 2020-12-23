"Вот это боец!": Покалеченная Слава вернулась на сцену

12 декабря появились новости о госпитализации певицы. У нее обнаружили тяжелый перелом плеча со смещением. Изначально она даже не обратила внимания на травму, но затем потеряла сознание и обратилась за помощью. Оказалось, все случилось во время обычной прогулки.

прочитано 295 раз