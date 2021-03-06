"Опостылели": молодая жена Петросяна взорвалась из-за критики

Преданные поклонники восхищаются образами супруги Евгения Петросяна, называя их уникальными и вдохновляющими. Однако некоторые считают, что 32-летняя Татьяна Брухунова не умеет одеваться стильно и со вкусом.
Так, в субботу, 6 марта, супруга юмориста поделилась снимком, сообщив, что посетила Музей изобразительных искусств в Москве. На фото Татьяна запечатлена в мешковатом свитере, широких брюках и с яркой красной сумкой. Одна из подписчиц не выдержала. Под кадром она написала, что Брухунова, отказавшись от "дачной одежды", может выглядеть гораздо интереснее.
Жена артиста взорвалась из-за такой критики. "Как же мне опостылели диванные "стилисты", – ответила Татьяна подписчице. Брухунова попросила ее оставаться при своем мнении до тех пор, пока им не заинтересуются. По мнению возлюбленной Петросяна, промолчав, критики будут выглядеть воспитаннее.
Напомним, ранее Татьяна Брухунова резко отреагировала на сравнение с Елизаветой Боярской. Жена Евгения Петросяна ответила заметившей внешнее сходство поклоннице, дав понять, что такие комментарии ей надоели. Мол, об этом она слышала сто раз.
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