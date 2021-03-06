"Опостылели": молодая жена Петросяна взорвалась из-за критики

Супруга Евгения Петросяна достаточно резко реагирует на нелестные комментарии интернет-пользователей. Например, недавно Татьяна Брухунова не смогла смолчать, когда одна из подписчиц в "Инстаграм" высказалась о ее стиле.

прочитано 513 раз