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Шоу-бизнес
"Опостылели": молодая жена Петросяна взорвалась из-за критики

"Опостылели": молодая жена Петросяна взорвалась из-за критики

Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Евгения Петросяна достаточно резко реагирует на нелестные комментарии интернет-пользователей. Например, недавно Татьяна Брухунова не смогла смолчать, когда одна из подписчиц в "Инстаграм" высказалась о ее стиле.
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Преданные поклонники восхищаются образами супруги Евгения Петросяна, называя их уникальными и вдохновляющими. Однако некоторые считают, что 32-летняя Татьяна Брухунова не умеет одеваться стильно и со вкусом.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Так, в субботу, 6 марта, супруга юмориста поделилась снимком, сообщив, что посетила Музей изобразительных искусств в Москве. На фото Татьяна запечатлена в мешковатом свитере, широких брюках и с яркой красной сумкой. Одна из подписчиц не выдержала. Под кадром она написала, что Брухунова, отказавшись от "дачной одежды", может выглядеть гораздо интереснее.

Жена артиста взорвалась из-за такой критики. "Как же мне опостылели диванные "стилисты", – ответила Татьяна подписчице. Брухунова попросила ее оставаться при своем мнении до тех пор, пока им не заинтересуются. По мнению возлюбленной Петросяна, промолчав, критики будут выглядеть воспитаннее.

Напомним, ранее Татьяна Брухунова резко отреагировала на сравнение с Елизаветой Боярской. Жена Евгения Петросяна ответила заметившей внешнее сходство поклоннице, дав понять, что такие комментарии ей надоели. Мол, об этом она слышала сто раз.

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Автор: 6 марта 2021, 17:20 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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