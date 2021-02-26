"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова год назад впервые стали родителями. Сын Ваган появился у звездной четы в прошлом марте, но они долго оберегали ребенка от посторонних глаз. В день своего 75-летия юморист сообщил поклонникам о том, что недавно стал отцом.

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