"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой

Как оказалось, молодая супруга артиста тщательно скрывала беременность. Да так удачно, что о ней не подозревали не только фанаты, но и близкие знакомые. Теперь же общественность пристально следит за изменениями фигуры Татьяны Брухуновой. Последнее время 31-летняя молодая мать все чаще кутается в объемные одежды, поэтому появились слухи о ее беременности.
Евгений Петросян и его супруга принципиально не комментируют этот вопрос, а вот друзья и коллеги пары не против пообщаться с журналистами. Знакомые уверены, что второй ребенок сделает семью только счастливее.
Юморист Александр Морозов уверен, что дети – это всегда хорошо. Они не могут быть минусом вне зависимости от возраста родителей. "Чем больше у нас будет маленьких "Петросянчиков", тем лучше!" – уверен коллега артиста. Знакомый считает, что у такого человека, как Евгений Ваганович, наследников должно быть как можно больше.
Звезда "Аншлага" Александр Лукинский в целом не удивился слухам о возможной беременности Татьяны Брухуновой. Он пошутил: мол, любимое занятие Петросяна это рожать детей. Как отметил артист, у него у самого уже два внука, и это большое счастье.
Напомним, после развода с Еленой Степаненко юморист перестал общаться со свой старшей наследницей – дочерью Викториной. Она отвернулась от отца из-за того, что тот решил жениться на молоденькой помощнице.
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