"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко

32-летняя Татьяна Брухунова – пятая жена 75-летнего Евгения Петросяна – не пропускает театральных премьер. Благо, годовалого сынишку Вагана есть с кем оставлять. Вот и в театре "Модерн" на спектакле Юрия Грымова "Женитьба" очередная муза юмориста тоже появилась.

Дорогой дизайнерский черный костюм молодой жены пожилого артиста украшала огромная брошь в виде буквы "В". Вероятно в честь сына Вагана, который у четы Брухуновой и Петросяна родился в марте прошлого года в Эмиратах.

Журналисты не могли оставить без внимания выход в свет прелестницы Татьяны и окружили ее многочисленными вопросами. Скрытая под маской Брухунова ничего про себя не рассказывала. А вопрос о недавней поездке на отдых в Сочи Татьяну даже разозлил. Она процедила, что, мол, на личные темы не говорит. Причем сказано это было таким тоном, будто у нее пытались узнать про интимную жизнь с человеком, которые более чем вдвое ее старше!

Потом Брухунова только молчала и делала вид, что обращаются не к ней. А уж когда телевизионщики спросили очередную жену Петросяна, знает ли она о своей схожести с Еленой Степаненко, Брухунова взорвалась. "Это хамство!" – крикнула супруга юмориста и в ужасе побежала к уже ожидавшей машине такси. А вслед неслись вопросы: про сына, про мужа... Да, тяжелая ноша – быть женой известного человека...

Напомним, недавно подруга Евгения Ваганович заявила: "Петросян был женат на сотруднице Министерства культуры Людмиле Шатровой, – продолжает подруга Петросяна. – Елена Степаненко была моложе, она увела Евгения Вагановича из семьи. Но, как известно, кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет. Спустя много лет история повторилась – молодая Татьяна Брухунова увела Петросяна из семьи стареющей Елены Степаненко".