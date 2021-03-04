Сын Яковлевой с изуродованным лицом потряс россиян фотографиями

Денис Шальных ведет достаточно закрытый образ жизни и старается не афишировать то, что происходит у него дома. Однако недавно он показал свою избранницу.

Молодой человек опубликовал фото в своем блоге в "Инстаграм". Девушку зовут Светлана и, видимо, пара вместе уже достаточно давно. Пользователей шокировал тот факт, что она оказалась нежной и миловидной, а на ее теле пока не было замечено ни одной татуировки. В социальных сетях возлюбленная сына звезды часто публикует трогательные фото и видео Дениса. На многих из них он играет с их любимыми котами.

Именно с ними связан последний конфликт Шальных. Недавно он сделал доброе дело: взял сразу четырех питомцев из приюта. Пушистые друзья принесли много радости в его жизнь, и часто стали появляться на странице сына звезды. Однако вскоре все изменилось. Волонтер, у которой молодой человек и забрал животных, обвинила его в жестоком обращении с ними. Такие выводы Кира сделала, изучив некоторые видео Дениса.

Сын Елены Яковлевой пришел в ярость от таких слухов и начал переписку с волонтером. По словам самой Киры, он общался с ней крайне грубо и неуважительно. Шальных обсудил вопрос с подписчиками и отметил, что его можно обвинять в чем угодно, но живодерством он никогда в своей жизни не занимался и никогда не начнет делать этого.

Напомним, многие пользователи прозвали Дениса "фриком" за его необычный внешний вид. Почти все тело и лицо молодого человека покрыто татуировками. Недавно он принял решение избавиться от некоторых из них, но процесс займет долгое время.

