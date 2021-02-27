Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Суббота
27 февраля
Лента новостей
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
13:27
"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала
13:02
Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову
12:49
"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ
12:39
"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной
12:35
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
12:18
"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
12:05
Иван Ургант публично унизил Егора Крида
11:48
Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова
11:29
"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына
11:26
"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской
11:25
Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой
10:46
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе
10:44
Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского
10:41
Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем
10:02
Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти
08:01
Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл
06:05
"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом
04:00
Николь Кидман побили в опере за невежество
02:02
Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"
23:59
"Там была сложная обстановка": сенсационное признание сбежавшего из Великобритании принца Гарри
23:32
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
22:04
"Без слез не взглянешь": звезда "Квартета И" о перенесшей издевательства в клинике жене
21:52
Задержан бывший глава МВД Ингушетии
21:36
"Не позорьтесь!": Рудковской досталось за плохие манеры
21:20
В Башкирии полицейский спас пенсионерку из пожара
21:06
Изменения климата заставили белых медведей гонять гусей
21:04
Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы
20:28
"Темы для разговора есть": полиция разыскивает Божену Рынску
20:02
Раскрыты подробности мощного взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде
19:54
"Выглядит на все 50": фото Бузовой без ретуши и фильтров повергло в шок россиян
19:52
Под Москвой задержали избившую двух детей женщину
19:45
"Дал последние указания": людям показали неизлечимо больного пожелтевшего Зайцева
19:44
Бросившая мужа-изменщика Кабо преобразилась до неузнаваемости
19:11
Сын вышел из тени и пошел по стопам Панина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
Порошенко поделился планами Украины по возвращению Крыма: Цена оккупации должна расти
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Шоу-бизнес
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений

Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений

Елена Яковлева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник знаменитой актрисы Денис Шальных попал под удар девушки-волонтера, которая пристраивает домашних животных. Сын Елены Яковлевой стал участником публичного конфликта.
прочитано 940 раз

Недавно Денис Шальных решил сделать доброе дело — взял из приюта четырех пушистых друзей. Очаровательные коты привнесли в жизнь мужчины приятные моменты, да и сами получили от нового хозяина необходимую заботу. Однако не все оказалось гладко: волонтер Кира, которая помогает бездомным животным попасть в добрые руки, жестко обвинила сына Елены Яковлевой в живодерстве. Решение о том, что эпатажный мужчина обходится с четвероногими питомцами плохо, девушка приняла на основании некоторых постов в инстаграм-канале.

ПО ТЕМЕ

59-летняя Яковлева вновь стала невестой

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Сын артистки был ошарашен публичным обвинением волонтера и агрессивно отреагировал на критику. Мужчина начал обмениваться с девушкой Кирой сообщениями, в результате чего между ними начался разбор полетов. По словам девушки, она столкнулась с грубостью и оскорблениями в свой адрес. Денис Шальных открыто заявил подписчикам, что может совершать неоднозначные поступки, вести себя не лучшим образом, но в его семье животные никогда не будут жертвами насилия.

По словам мужчины, он брал животных из приюта из благородных побуждений, совсем не планируя причинить им вред. Сын Елены Яковлевой попросил волонтеров не распространять о нем ложную информацию. Обвинения в живодерстве ранили Дениса и вывели из себя.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 27 февраля 2021, 18:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожарные-красавцы выставили напоказ своих мохнатых друзей

комментарии

Ответить:

Гость636813
Пожаловаться Ответить
Одно только его появление в таком виде перед животными- живодёрство над ними. Думаете они ничего не соображают ? По внешности они запросто определят адекватность хозяина. Какая дура ему отдала зверей ?
Гостo
Пожаловаться Ответить
Гость637051
Какой он страшилище! Мне жалко Елену Яковлеву,что у нее никогда не будет внуков.Ведь на ее сына никто не взглянет. Запустили ребенка,сами конечно виноваты.
а чего на него глядеть? кому надо свет выключит и наделает детишек. главное что бы не пенкин или там панин с лазаревым рукой не тянулись
Гость637051
Пожаловаться Ответить
Какой он страшилище! Мне жалко Елену Яковлеву,что у нее никогда не будет внуков.Ведь на ее сына никто не взглянет. Запустили ребенка,сами конечно виноваты.
Гость627992
Пожаловаться Ответить
Неприятный с татуировками это да, он вырос в семье, где всегда были животные и напрасно наговаривать на него не надо
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом

Фигурист выглядит уставшим
Шоу-бизнес

Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе

Модельер много лет борется с онкологией
Сериалы

"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына

Наследник звезды впал в депрессию
Сериалы

Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского

Оксана Фандера станет бабушкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+