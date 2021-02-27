Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений

Наследник знаменитой актрисы Денис Шальных попал под удар девушки-волонтера, которая пристраивает домашних животных. Сын Елены Яковлевой стал участником публичного конфликта.

Недавно Денис Шальных решил сделать доброе дело — взял из приюта четырех пушистых друзей. Очаровательные коты привнесли в жизнь мужчины приятные моменты, да и сами получили от нового хозяина необходимую заботу. Однако не все оказалось гладко: волонтер Кира, которая помогает бездомным животным попасть в добрые руки, жестко обвинила сына Елены Яковлевой в живодерстве. Решение о том, что эпатажный мужчина обходится с четвероногими питомцами плохо, девушка приняла на основании некоторых постов в инстаграм-канале.

Сын артистки был ошарашен публичным обвинением волонтера и агрессивно отреагировал на критику. Мужчина начал обмениваться с девушкой Кирой сообщениями, в результате чего между ними начался разбор полетов. По словам девушки, она столкнулась с грубостью и оскорблениями в свой адрес. Денис Шальных открыто заявил подписчикам, что может совершать неоднозначные поступки, вести себя не лучшим образом, но в его семье животные никогда не будут жертвами насилия.

По словам мужчины, он брал животных из приюта из благородных побуждений, совсем не планируя причинить им вред. Сын Елены Яковлевой попросил волонтеров не распространять о нем ложную информацию. Обвинения в живодерстве ранили Дениса и вывели из себя.

