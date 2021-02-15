Сын-фрик Яковлевой решил избавиться от гроба на лице

28-летний сын Елены Яковлевой Денис Шальных долгое время был бунтарем. С раннего возраста парень покрывал свое тело татуировками, причем довольно провокационного содержания. Он не обошел стороной даже лицо.

Актриса, естественно, не довольна тем, что ее наследник портит свою кожу наколками. Несмотря на осуждение публики, артистка все равно принимала сына таким, какой он есть, и поддерживала во всех начинаниях.

Наконец, молодой человек решил остепениться. Например, недавно Денис Шальных сдал экзамены и получил диплом фитнес-тренера. Он собрался скорректировать и свою внешность.

Сын-фрик Елены Яковлевой решил удалить с лица одну из татуировок – ту, что в виде гроба. По его словам, маму всегда пугало это изображение, поэтому он и пошел на коррекцию. Полностью удалять наколку парень не планирует, а собирается лишь слегка изменить, чтобы картинка чуть меньше напоминала погребальный элемент.

Молодой человек не отрицает, что в будущем переделает некоторые свои татуировки. Однако пока сына Елены Яковлевой все устраивает.

Напомним, недавно интернет-пользователей всполошил вид Дениса Шальных без наколок. В фан-аккаунте появилось фото актрисы с наследником, которому на вид лет 10. Поклонники были изумлены, так как уже и забыли, как когда-то выглядел покрытый татуировками сын звезды. Многие уверены, что Елена Яковлева упустила ребенка, раз он решил сделать столько наколок.