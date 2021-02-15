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Сын-фрик Яковлевой решил избавиться от гроба на лице

Сын-фрик Яковлевой решил избавиться от гроба на лице

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
28-летний сын Елены Яковлевой Денис Шальных долгое время был бунтарем. С раннего возраста парень покрывал свое тело татуировками, причем довольно провокационного содержания. Он не обошел стороной даже лицо.
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Актриса, естественно, не довольна тем, что ее наследник портит свою кожу наколками. Несмотря на осуждение публики, артистка все равно принимала сына таким, какой он есть, и поддерживала во всех начинаниях.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Наконец, молодой человек решил остепениться. Например, недавно Денис Шальных сдал экзамены и получил диплом фитнес-тренера. Он собрался скорректировать и свою внешность.

Сын-фрик Елены Яковлевой решил удалить с лица одну из татуировок – ту, что в виде гроба. По его словам, маму всегда пугало это изображение, поэтому он и пошел на коррекцию. Полностью удалять наколку парень не планирует, а собирается лишь слегка изменить, чтобы картинка чуть меньше напоминала погребальный элемент.

Молодой человек не отрицает, что в будущем переделает некоторые свои татуировки. Однако пока сына Елены Яковлевой все устраивает.

Напомним, недавно интернет-пользователей всполошил вид Дениса Шальных без наколок. В фан-аккаунте появилось фото актрисы с наследником, которому на вид лет 10. Поклонники были изумлены, так как уже и забыли, как когда-то выглядел покрытый татуировками сын звезды. Многие уверены, что Елена Яковлева упустила ребенка, раз он решил сделать столько наколок.

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Автор: 15 февраля 2021, 15:47 Источник: Док-ток ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

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