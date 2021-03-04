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"Самой не противно?": рассказавшую о страшном недуге Бабкину уличили во лжи

"Самой не противно?": рассказавшую о страшном недуге Бабкину уличили во лжи

Надежда Бабкина. Фото:Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Народ негодует по поводу недавних откровений Надежды Бабкиной о лечении от коронавируса. Многие россияне считают, что певица всех обманула.
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Коронавирусная инфекция сразила артистку в прошлом году, после ее юбилея. Надежда Бабкина в интервью делилась подробностями своего тогдашнего состояния.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Однако далеко не все верят звезде. В Сети давно ходят слухи, что исполнительница якобы просто лежала в косметологической клинике в очередной погоне за молодостью.

Подозрения публики основываются на том, что после тяжелой болезни, реанимации и комы 70-летняя Надежда Бабкина будто сбросила пару десятков лет. Россияне оставили ряд негативных комментариев под статьей "Дни.ру" о болезни знаменитости.

"Всем бы после комы и ковида так выглядеть! Не смешите мои тапочки! Столько людей от этой хвори погибает, а эта "звездулька" врет и не краснеет!", "80% поражения легких – это просто ложь, несусветная ложь!!! Перекроилась в очередной раз, выглядит очень смешно. Противно все это смотреть и слушать! При поражении 80% легких, разве можно было бы сразу петь, ржать во все горло, просто выставила себя на смех! Никто тебе не верит, очередная "молодуха"! Ну, не противно ли самой?", – высказались возмущенные читатели.

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Автор: 4 марта 2021, 14:44 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

комментарии

Ответить:

Гость636991
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Сколько ещё будет монитизировать свои рассказы о болезни?
Гость636991
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Она лежала в платной клинике. Получается,ради неё клинику под ковид оборудовали? После 80% поражения она бы месяца два ходила с помощью в туалет от слабости,а не орала песни через неделю!
Гость640490
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Бабкина всегда была наглой хабалкой, ей мнение народа- пописать, никто ей не указ, быдло
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