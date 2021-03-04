Лежала в коме: Бабкину чудом вернули с того света

Надежда Бабкина вспомнила, как год назад заболела коронавирусной инфекцией. Певица поделилась ужасающими деталями своего состояния и лечения.

Сейчас 70-летняя звезда чувствует себя прекрасно, успешно совмещая работу, заботу о близких и отдых. Но в 2020 году артистка оказалась на волосок от смерти.

В больницу Надежда Бабкина попала после юбилея. Сначала она лечилась самостоятельно, но ее состояние резко ухудшилось, и исполнительницу доставили в реанимацию.

К сожалению, знаменитость запустила недуг и врачи приняли решение ввести ее в кому. Надежда Бабкина отметила, что ее разрешения при этом никто не спрашивал, поскольку ситуация была ужасной.

Медикам чудом удалось спасти певицу. Сегодня она уверена, что мир справится с COVID-19. Надежда Бабкина смогла выздороветь и восстановиться за короткое время. После болезни она сильно похудела и теперь полна сил и энергии.

По словам звезды, она отлично себя чувствует, живя полной активной жизнью. Этого Надежда Бабкина желает и всем остальным.