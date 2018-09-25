Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

В столичном особняке П.П. Смирнова состоялась первая торжественная встреча руководителей театров Москвы. Не осталась в стороне и прославленная артистка Надежда Бабкина, которую за глаза поклонники ругают в излишней любви к пластическим операциям. Однако артистку похвалили за яркий жизнерадостный образ, особенно в сравнении с актрисой Ириной Апексимовой, появившейся на мероприятии в черном наряде.
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