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Сен. 25, 2018
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Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

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В столичном особняке П.П. Смирнова состоялась первая торжественная встреча руководителей театров Москвы. Не осталась в стороне и прославленная артистка Надежда Бабкина, которую за глаза поклонники ругают в излишней любви к пластическим операциям. Однако артистку похвалили за яркий жизнерадостный образ, особенно в сравнении с актрисой Ириной Апексимовой, появившейся на мероприятии в черном наряде.

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