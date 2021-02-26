Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы

2020 год для Надежды Бабкиной оказался не только продуктивным, но и жутким, ведь она могла умереть. Вскоре после торжества по случаю 70-летия народная артистка оказалась в больнице. Температура ее тела составляла 39,5 градусов. Почти сразу певицу, легкие которой были поражены на 80%, ввели в состояние искусственной комы.
В течение двух недель здоровье Надежды Георгиевной оставляло желать лучшего. Как рассказала певица "Каравану историй", она переживала состояние, которое было похоже на клиническую смерть. "Начали отказывать органы", – вспомнила артистка во время недавнего интервью.
Бабкина помнит, что отказывалась от перевода из реанимации в обычную палату. Певица не хотела оставаться одна. Именно поэтому за артисткой стала ухаживать молодая сиделка. Девушка четко следовала рекомендациям и настояниям врачей, не позволяла проявлять слабость Надежде Георгиевне.
Увидев себя в зеркале, артистка захотела скорее покинуть медучреждение ради визита в салон красоты. Она была шокирована своим внешним видом. Однако от выписки певицу начали отговаривать заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава столицы Сергей Собянин.
Когда Надежда Бабкина оказалась дома, она записала видеообращение, из-за которого многие стали обвинять артистку в грязном пиаре. По словам певицы, тогда она едва могла держать спину. А принять позу для кадра ей помогли.
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