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Шоу-бизнес
Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы

Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы

Надежда Бабкина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Весной прошлого года Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована из-за заражения коронавируса. Состояние артистки стало резко ухудшаться. Она оказалась на грани жизни и смерти.
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2020 год для Надежды Бабкиной оказался не только продуктивным, но и жутким, ведь она могла умереть. Вскоре после торжества по случаю 70-летия народная артистка оказалась в больнице. Температура ее тела составляла 39,5 градусов. Почти сразу певицу, легкие которой были поражены на 80%, ввели в состояние искусственной комы.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

В течение двух недель здоровье Надежды Георгиевной оставляло желать лучшего. Как рассказала певица "Каравану историй", она переживала состояние, которое было похоже на клиническую смерть. "Начали отказывать органы", – вспомнила артистка во время недавнего интервью.

Бабкина помнит, что отказывалась от перевода из реанимации в обычную палату. Певица не хотела оставаться одна. Именно поэтому за артисткой стала ухаживать молодая сиделка. Девушка четко следовала рекомендациям и настояниям врачей, не позволяла проявлять слабость Надежде Георгиевне.

Увидев себя в зеркале, артистка захотела скорее покинуть медучреждение ради визита в салон красоты. Она была шокирована своим внешним видом. Однако от выписки певицу начали отговаривать заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава столицы Сергей Собянин.


Когда Надежда Бабкина оказалась дома, она записала видеообращение, из-за которого многие стали обвинять артистку в грязном пиаре. По словам певицы, тогда она едва могла держать спину. А принять позу для кадра ей помогли.

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Автор: 26 февраля 2021, 21:04 Источник: Караван историй ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

Гость637736
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По какому кругу несут эту пургу?!
Гость623877
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хватит тут нам по ушам ездить.ни кому не интересна эта старушенция с зубами лошади.<цензура> уже
Юный поклонник Байдена
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Да не стоит у парня на Бабкину...!
А если серьезно,то эта бабка врёт ,мутная история.
Увидев себя в зеркале, артистка захотела скорее покинуть медучреждение ради визита в салон красоты... Всё равно не стоит на неё 😂
Гость631922
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врет как дышит, аж дым из ее старческих ушей прёт
мерзкая вульгарная бабка эта бабкина
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