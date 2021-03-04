"Не стыдно?": счастливая Толкалина прилюдно выпрыгнула из трусов

Помимо своего таланта, Любовь славится и восхитительной фигурой. В свои 43 актриса прекрасно выглядит и не стесняется даже самых откровенных фото.

Однако недавний пост удивил и преданных обожателей звезды. Артистка выложила фотографию, на которой радостно прыгает в океане на фоне красочного пейзажа. Внимание пользователей привлекло другое. Толкалина одета в белую расстегнутую рубашку, лифчика на ней нет, а снизу можно заметить лишь трусы. Во время прыжка они начали падать с дивы, но ее, видимо, это совсем не смутило.

Любовь Толкалина отметила, что этим фото хочет показать свой "внутренний подпрыг", связанный с наступлением весны. Актриса подчеркнула, что сейчас испытывает невероятный внутренний подъем и потребность в тесном контакте с миром. Она спросила у подписчиков, кто из них испытывает сейчас то же и пожелала всем прекрасного дня.

Однако, несмотря на предупреждения звезды, внимание поклонников все равно оказалось приковано лишь к одной детали. "Все смотрят на сползающие трусы", "Совсем бы уж все сняла", "Красиво! Красивая! Но трусы все испортили... Специально провоцируете на такие комменты?", "Бесстыжая...такие фото делают в личный альбом", "Ну как-то не очень красиво", "Развратница", "Надо быть поскромнее немножко", "И не стыдно?", "Даже фильмы после таких фото не хочется смотреть с Вашим участием!", "Попытка выпрыгнуть из трусов засчитана, но в связи с возрастом была не вполне успешной", "Взрослая красивая женщина. Ну, неприлично, наверное", – писали они.

Нашлись и те, кто заметили нечто большее в этом фото и искренне восхитились артисткой. "Хороша Любаша наша!", "Так, мы влюбились бесповоротно и окончательно, что делать", "Любовь, шикарно выглядите", "Фотка классная", "Красотка", "Блеск", "Какая хорошенькая девчоночка, фигурка просто чудо", "Изумительная актриса, только восхищение, восторг!" – комментировали пользователи.

