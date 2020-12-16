Показавшую свои прелести Толкалину распекли за плоский зад

Актриса театра и кино спровоцировала бурную дискуссию. Любовь Толкалина продемонстрировала пикантное фото.

Знаменитость рассказала о месте под Коктебелем, где она обожает отдыхать летом. Каждый год артистка вместе с друзьями художниками проводит время в бухте Джан Кутаран. Компания живет в палатках и наслаждается местными красотами.

В личном микроблоге Любовь Толкалина опубликовала серию архивных снимков с отпуска. Одно фото привлекло внимание пользователей Сети. В кадре 42-летняя Любовь позирует обнаженной. Знаменитость лежит на животе на камнях, подставив спину и ягодицы солнечным лучам.

На звезду театра и кино обрушился шквал критики. Актрису сравнили с балериной Анастасией Волочковой, которая также любит делать откровенные публикации. По мнению пользователей Сети, Любовь и Анастасия страдают из-за нереализованности в карьере. "В каком-то акте отчаяния" артистки пытаются привлечь к себе внимание обнаженкой. Также интернет-пользователи заметили, что Толкалиной не мешало бы подкачать зад.

"Да, она красивая... как все женщины, но не более того – и попа плоская и маленькая. Поймите меня правильно – если она была бы моя любимая, я безумно полюбил бы эту худую попку. Но она не моя любимая", – рассудил интернет-обитатель.

Напомним, Любовь Толкалина много лет состояла в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским. Также артистка встречалась с коллегой по цеху Вячеславом Манучаровым. У актрисы был роман с композитором из Великобритании Саймоном Бассом. Отношения с музыкантом закончились в этом, 2020 году.