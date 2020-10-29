Толкалина выставила напоказ татуировку в интимном месте

Любовь Толкалина рассекретила рисунок на теле. Артистка задрала блузку, чтобы похвастаться наколкой.

Как выяснилось, набила тату звезда под грудью. Она зафиксировала на себе надпись: "Just breathe", что переводится как "просто дыши".



"У меня под сердцем", – подписала кадр в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта актриса. Возможно, Любовь Толкалина вдохновилась примером своей дочери Марии, любительницы тату-искусства.

Отметим, тело наследницы звезды разукрашено большим количеством рисунков. Из-за этого Марию часто критикуют в Сети. Хейтеры считают, что девушка уродует свою внешность. Дочь артистки же на это однажды заявила, что с помощью татуировок показывает миру свою сущность. В этом ее поддерживает муж Никита.

Напомним, в начале сентября дочь Любови Толкалиной вышла замуж за своего избранника. Примечательно, что букет невесты на празднике поймала ее мать. Поклонники уверены, что актриса скоро тоже решится на создание семьи. На бракосочетание наследницы она пришла в компании своего возлюбленного Саймона.

Как писали "Дни.ру", Любовь Толкалина нередко публикует откровенные фото, за что ее часто осуждают россияне. Некоторые считают, что 42-летней любовь Толкалиной не стоит вести себя столько откровенно.