"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа

В новых выпусках передачи "Модный приговор" Надежда Бабкина предстала в новом образе. Сменив стрижку, артистка стала появляться на съемках с круто завитыми кудрями. Певица также не изменяла и прямым укладкам. В Сети активно обсуждают преображение знаменитой казачки.
Новый стиль Надежды Георгиевны оценила дизайнер причесок Ксения Бобылева. По мнению эксперта, певица с градуированным каре стала более женственной, кокетливой и моложавой. Новая стрижка лишний раз подчеркнула индивидуальность яркой и энергичной Бабкиной, считает Бобылева.
Поклонники тоже одарили певицу комплиментами. Они также отметили, что народная артистка выглядит роскошно. Мол, с нее нужно брать пример. "Так держать! Внесите свежую струю в моду для взрослых людей в нашей стране", – недавно написала Надежде Георгиевне фанатка.
Однако некоторые интернет-пользователи считают, что Надежда Бабкина "устала бороться за молодость". Они намекнули: артистка выглядит нелепо, стараясь скрыть процесс старения. Впрочем, таких комментариев в инстаграм-аккаунте певицы становится все меньше.
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