Вскрылись подробности об участнике "Евровидения-2021" от России

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Фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сделал заявление о "Евровидении-2021". По его словам, группа Little Big будет участвовать в отборе на музыкальный конкурс.
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Эрнст рассказал, что заранее были отобраны несколько равных по уровню участников. Он добавил, что кому представлять нашу страну на "Евровидении-2021" – решать зрителям.

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Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Гендиректор Первого канала также сообщил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году, тоже появится в эфире. Народное голосование пройдет 8 марта.

Напомним, ранее стало известно, что среди возможных участников международного музыкального конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

В этом году "Евровидение-2021" пройдет 18–22 мая в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из более 40 стран. При этом организаторы допускают, что в связи с пандемией коронавируса музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

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Автор: 4 марта 2021, 09:42 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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