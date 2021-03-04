Вскрылись подробности об участнике "Евровидения-2021" от России

Эрнст рассказал, что заранее были отобраны несколько равных по уровню участников. Он добавил, что кому представлять нашу страну на "Евровидении-2021" – решать зрителям.
Гендиректор Первого канала также сообщил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году, тоже появится в эфире. Народное голосование пройдет 8 марта.
Напомним, ранее стало известно, что среди возможных участников международного музыкального конкурса оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.
В этом году "Евровидение-2021" пройдет 18–22 мая в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из более 40 стран. При этом организаторы допускают, что в связи с пандемией коронавируса музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.
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