"Это глупость какая-то": Пригожин возмущен участием Little Big в Евровидении-2021

Многие восприняли эту новость с энтузиазмом и порадовались за ребят. Однако не все разделяют подобные взгляды. Например, Иосиф Пригожин считает, что для соревнования нужно искать нового артиста.
"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то", – уверен продюсер. По словам супруга Валерии, теперь на "Евровидение" должен отправиться кто-то новый. Артисту кажется, что креативные идеи закончились, а решение отправить Little Big повторно появилось из-за банальной лени.
Иосиф Пригожин предложил обратить внимание на шоу "Маска", в которой принимают участие талантливые исполнители. Продюсер считает, что отправить на музыкальный конкурс нужно Моргенштерна. "Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят", – заявил супруг Валерии.
При этом знаменитости ничуть не жаль Little Big, которые в прошлом году так и не представили на "Евровидении" свою песню Uno, ставшую хитом в Интернете.
"Не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Да и насрать", – резюмировал Иосиф Пригожин.
Напомним, организаторы музыкального конкурса решили не менять дизайн сцены в 2021 году. Авторы проекта надеются, что в этот раз шоу пройдет в обычном формате.
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