"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о тренерской карьере Евгения Плющенко. По ее мнению, фигуристу не стоит идти на поводу у трендов шоу-бизнеса.

Светская обозревательница с сарказмом назвала Евгения Плющенко господином Рудковским в честь его супруги-продюсера. Лена Миро отметила, что он был потрясающим спортсменом.

Блогер заявила, что фигурист теперь мечтает стать первым тренером мира. По словам Лены Миро, великим тренера делают, несмотря даже на наличие школы фигурного катания, не красивые стены, не деньги, а чемпионки-воспитанницы.

Она задалась вопросом: где же взять чемпионок? При этом в пример обозревательница привела тренера Этери Тутберидзе, которая штампует их, как на конвейере.

Блогер уверена, что у Евгения Плющенко спортивные карьеры юных фигуристок ломаются. "Как становятся лучшими тренерами? Переманивая готовых чемпионок к себе? Так мы видим, что с ними потом происходит", – высказалась она.

По мнению Лены Миро, Евгений Плющенко должен сделать две вещи. Прежде всего, понять, что фигурное катание, спорт больших достижений – это не шоу-бизнес, где можно "отжать артиста", а он точно так же продолжит потом работать у тебя.

Во-вторых, отметила блогер, фигурист обязан вспомнить, что никакой он не господин Рудковский, а олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и прекратить слушать жену и действовать ее методами. В заключение Лена Миро заявила, что пока считает, что тренер из Евгения Плющенко никакой.