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"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены

"Господин Рудковский": Евгения Плющенко приложили за привычку плясать под дудку жены

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный блогер Лена Миро высказалась о тренерской карьере Евгения Плющенко. По ее мнению, фигуристу не стоит идти на поводу у трендов шоу-бизнеса.
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Светская обозревательница с сарказмом назвала Евгения Плющенко господином Рудковским в честь его супруги-продюсера. Лена Миро отметила, что он был потрясающим спортсменом.

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Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Блогер заявила, что фигурист теперь мечтает стать первым тренером мира. По словам Лены Миро, великим тренера делают, несмотря даже на наличие школы фигурного катания, не красивые стены, не деньги, а чемпионки-воспитанницы.

Она задалась вопросом: где же взять чемпионок? При этом в пример обозревательница привела тренера Этери Тутберидзе, которая штампует их, как на конвейере.

Блогер уверена, что у Евгения Плющенко спортивные карьеры юных фигуристок ломаются. "Как становятся лучшими тренерами? Переманивая готовых чемпионок к себе? Так мы видим, что с ними потом происходит", – высказалась она.

По мнению Лены Миро, Евгений Плющенко должен сделать две вещи. Прежде всего, понять, что фигурное катание, спорт больших достижений – это не шоу-бизнес, где можно "отжать артиста", а он точно так же продолжит потом работать у тебя.

Во-вторых, отметила блогер, фигурист обязан вспомнить, что никакой он не господин Рудковский, а олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и прекратить слушать жену и действовать ее методами. В заключение Лена Миро заявила, что пока считает, что тренер из Евгения Плющенко никакой.

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Автор: 4 марта 2021, 04:31 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

Гость640490
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Миро, браво!
Плющенко, ты дешёвый подкаблучник
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Евгений Плющенко гордость России. Он изумруд своей родины. И здесь я впервые соглашусь с Миро. Она истину глаголет. Не топчись в пятках не совсем разумной жены.
госсть
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Парень достойно выступал за нашу страну, даже когда уже нельзя было по состоянию здоровья, выходил и брал золото. А кто такая Миро? Пустое место в клозете.
Гость641602
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До Ягудина и Авербуха, долгоносику, никогда- не дотянуться. Бездарный подкаблучник старой парикмахерши из сочинского Редиссона. Были времена: днём Яна- парикмахер ( среднего класса), а вот ночью- в валютном баре служила...Тренажёр- ублажитель мужских желаний.
Гость644386
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Дело в том, что этот господин кроме как крутить акселек больше ничего не умеет , даже думать, за него думают другие, в том числе и Рудковская, поэтому так и получается .
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