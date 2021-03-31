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"Ужас": появилось фото Гузеевой за руку с престарелой Бабкиной

"Ужас": появилось фото Гузеевой за руку с престарелой Бабкиной

Внешний вид обеих звезд часто подвергается различным обсуждениям. Теперь появилось фото, которое повергло публику в шок.
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Телеведущая часто делится деталями своей жизни в личном блоге в "Инстаграм", На этот раз она опубликовала архивный снимок. На нем совсем молодая Лариса Гузеева трогательно держит за руку Надежду Бабкину.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Сколько прекрасных людей мне дарит Судьба", – подписала публикацию ведущая "Давай поженимся". Пост прокомментировала Надежда Бабкина, оставив коллеге несколько эмоджи в виде сердец. "Люблю", – ответила ей Лариса Андреевна.

Многие пользователи подчеркнули, что Лариса Гузеева была настоящей красавицей в молодости и сравнили ее с голливудскими актрисами. "Какая Вы прекрасная", "Какая красотка". "О Боги! Какая Вы красивая", "Так не бывает... какая красота естественная", "Невероятна улыбка", "Очень красивая", "Голливуд отдыхает", "Ларочка, какая Вы красивая, обожаю", "Гузеева космос", "Красавица неземная", – писали они.

Некоторые отметили, что дочь ведущей – ее копия. Поклонники усомнились в том, что на фото сидит не наследница Гузеевой. "Не пойму, это же дочь Ларисы?", "Подумала, что это Ваша дочь, как же похожи", "Дочь – копия", "Ваша дочь – копия Вы", – комментировали подписчики.

Внешний вид Надежды Бабкиной слегка ошарашил пользователей. Они отметили, что она была совсем другой и кажется сильно старше своей коллеги даже на этом фото. "Как так? Бабкина уже тогда была бабушкой", "Бабкина обидится", "Не узнать Надю", "Бабкина сейчас стала краше", "Какая Бабкина без пластики красавица, сейчас как из музея восковых фигур", "Зачем так Наденьку обидели? Бабкиной на фото за 60, Гузеева – отпад, лет 35", – заявили они.

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Фото: Alexander Nosovsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 13:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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