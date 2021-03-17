"Надо делать операцию": перекроенная Бабкина рассказала о манипуляциях с лицом

70-летняя исполнительница выглядит молодо и свежо не только благодаря здоровому и активному образу жизни, по и помощи специалистов. Звезда уверяет, что хочет как можно дольше оставаться красивой прежде всего ради поклонников.
Надежда Бабкина считает, что если мягкие методы не помогают, то надо обратиться к медикам. "Надо делать операцию", – заявила певица. Она убеждена, что крайне важно выбирать не клинику, а конкретного доктора с солидным опытом.
Знаменитость советует сначала все узнать о работе специалиста, который будет делать операцию. При этом певица не рассказывает, сколько пластических операций делала сама. В последний раз она пережила хирургическое вмешательство два года назад. Тогда Надежда Бабкина делала круговую подтяжку лица.
Поговаривают, что певица делала блефаропластику, липосакцию, меняла форму носа и изменяла улыбку с помощью виниров. Отметим, поклонники нередко обвиняют исполнительницу в том, что ее тяга к омоложению стала избыточной.
Надежда Бабкина спокойно относится к подобным заявлениям. Она считает, что такие нападки связаны с низким уровнем культуры критиков. В пример звезда привела западных граждан, для которых изменять свою внешность с помощью пластики в порядке вещей.
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