"Избалованная до невозможного предела": сбрившую брови дочь Гузеевой облили помоями

Наследница Ларисы Гузеевой отмечает день рождения. Теледива поздравила Ольгу Бухарову, показав поклонникам, как сейчас выглядит девушка.

Дочери телеведущей исполнился 21 год. Лариса Гузеева пожелала Ольге мечтать, радоваться, любить и быть здоровой. Она отметила, что будет всегда рядом.

Фолловеры, как один, сошлись во мнении, что девушка стала копией своей звездной матери. Единственное отличие – сбритые по моде брови Ольги. Многие присоединились к поздравлениям дочери Ларисы Гузеевой.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Бухарову. "Избалованная до невозможности несчастная девушка", – высказался один из подписчиков.

Напомним, дочь появилась на свет у Ларисы Гузеевой в третьем браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У девушки много хейтеров. Они считают образ наследницы звезды экрана слишком дерзким.

Лариса Гузеева же души не чает в дочери. Она резко реагирует на любую критику Ольги. Знаменитость не раз заявляла, что во всем поддерживает девушку, а любые экстравагантные выходки списывает на возраст наследницы. Ранее ведущая заказала для дочери огромный торт, украшенный свежей клубникой и другими ягодами.