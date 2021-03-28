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Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму

Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму

Новорожденный сын Дмитрия Шепелева оказался ценным для телеведущего во всех смыслах этого слова. Мужчина потратил немало средств для того, чтобы малыш появился на свет в шикарной обстановке.
прочитано 598 раз

Дмитрий Шепелев на седьмом небе от счастья и вовсю принимает поздравления от поклонников. Рождение второго сына заметно отразилось на эмоциональном состоянии мужчины. Пока окрыленный отец заботится о малыше, журналисты выяснили, сколько ему удалось потратить на роды своей избранницы. Оказалось, звездному мужчине пришлось раскошелиться, чтобы обеспечить комфортные условия для появления ребенка на свет. Дмитрий Шепелев оплатил возлюбленной палату повышенной категории в элитном роддоме.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Избранница телеведущего Екатерина Тулупова рожала в клиническом госпитале "Лапино", Эту медицинскую организацию звезды выбирают из-за высокого сервиса, современного оборудования и шикарных условий пребывания. Дмитрий Шепелев оплатил возлюбленной палату "Люкс". Обычно звездные роды в таких палатах стоят от 577 до 682 тысяч рублей. В эту сумму входит программа "все включено", подразумевающая наблюдение у высококвалифицированных врачей.

Напомним, телеведущий объявил, что с появлением второго сына у него началась новая жизнь. Новорожденный ребенок заставил мужчину испытать удивительные чувства. Дмитрий Шепелев уже успел выступить для поклонников с обращением и даже показал родившую избранницу прямо на больничной койке.

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Дмитрий Шепелев. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 18:12 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость мария
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Гость665760
500000 стоит в обыкновенном роддоме. Этот жмот больше фиг выложит. Жанна рожала за свой счет. С колхоза он уехал а колхоз из него нет.
натаха посмотрим сколько тебе оплатит папа ври или опять бросит кличь - собирите бедным на лечение
Гость Суд
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HET
уберите это белоруское чучело
УБЕРИТЕ ПОЖАЛЙСТА ЭТО ХОХЛЯТСКО-ЖИДО-НЕМЕЦКОЕ ЧУЧЕЛО ккопылова-фриске мы как-нибудь обойдемся беэ его очедного навоза
Гость Суд
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Копылов считай свои честно заработанные деньги- кто жмот и вор так это ты эмбрион ты недоразвитый Дмитрий лечил твою дочь работал мотался в зад в перед а ты со своей ненасытной шайкой плескался в бассейнах- грел пузо на солнце справлял натахе свадьбу а он оплачивал все- даже няню-а две кобылы отдыхали Не вам гадким людям читать ему морали и оценивать его поведение и считать его деньги Мы знаем ваш смысл жизни-деньги но не дети!
Гость665760
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500000 стоит в обыкновенном роддоме. Этот жмот больше фиг выложит. Жанна рожала за свой счет. С колхоза он уехал а колхоз из него нет.
Валя
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Миллионер хреноа
HET
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уберите это белоруское чучело
1

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