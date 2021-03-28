Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму

Дмитрий Шепелев на седьмом небе от счастья и вовсю принимает поздравления от поклонников. Рождение второго сына заметно отразилось на эмоциональном состоянии мужчины. Пока окрыленный отец заботится о малыше, журналисты выяснили, сколько ему удалось потратить на роды своей избранницы. Оказалось, звездному мужчине пришлось раскошелиться, чтобы обеспечить комфортные условия для появления ребенка на свет. Дмитрий Шепелев оплатил возлюбленной палату повышенной категории в элитном роддоме.
Избранница телеведущего Екатерина Тулупова рожала в клиническом госпитале "Лапино", Эту медицинскую организацию звезды выбирают из-за высокого сервиса, современного оборудования и шикарных условий пребывания. Дмитрий Шепелев оплатил возлюбленной палату "Люкс". Обычно звездные роды в таких палатах стоят от 577 до 682 тысяч рублей. В эту сумму входит программа "все включено", подразумевающая наблюдение у высококвалифицированных врачей.
Напомним, телеведущий объявил, что с появлением второго сына у него началась новая жизнь. Новорожденный ребенок заставил мужчину испытать удивительные чувства. Дмитрий Шепелев уже успел выступить для поклонников с обращением и даже показал родившую избранницу прямо на больничной койке.
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