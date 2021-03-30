"Больше всего жалко Платона": Шепелеву влепили оплеуху за жизнь напоказ

Сазыкина сомневается, что телеведущий финансово потянет новую семью: невесту Екатерину Тулупову, ее дочь Ладу, общего сына и своего наследника от Жанны Фриске Платона.
Несмотря на радость новоиспеченного звездного отца, продюсер полагает, что скоро шоумен столкнется с серьезными сложностями. Ведь обеспечивать троих детей непросто. По словам Сазыкиной, несмотря на популярность, Дмитрий Шепелев никогда и не был очень богат, в отличие от певицы Жанны Фриске.
Продюсер отметила, что роман с экс-солисткой группы "Блестящие" дал ведущему зеленый свет в шоу-бизнес и сделал известным. Она напомнила, что Дмитрий Шепелев в 2020 году покинул "Первый канал". Новым местом работы шоумена стал телеканал ТНТ. Поговаривали, что у передачи "Ты как я" низкие рейтинги, и якобы ее даже хотели закрыть.
Несмотря на то, что проект вернулся на экраны, Олеся Сазыкина считает, что ведущий не получает огромных гонораров. Кроме того, она уверена, что поведение шоумена с родителями покойной Фриске и его нежелание давать им общаться с внуком должно вернуться ему бумерангом.
Разговоры же Дмитрия Шепелева о нынешнем счастье с дизайнером продюсер считает показухой. Она отметила, что если его шоу на ТНТ все же закроют, не ясно, на что он будет содержать троих детей.
"В этой ситуации больше всего жалко Платона", – заявила Сазыкина.
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