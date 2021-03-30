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Разодевшуюся не по возрасту Водонаеву приложили за нелепый вид: Обхохочешься

Разодевшуюся не по возрасту Водонаеву приложили за нелепый вид: Обхохочешься

Алена Водонаева показала поклонникам свой новый лук, однако обыватели не оценили модный образ инстадивы.
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Алена Водонаева все чаще стала выбирать вещи, в которых удобно перемещаться по городу. Это и не удивительно – недавно девушка стала единоличной владелицей салона красоты, и дел у нее теперь явно прибавилось.

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

В личном блоге Алена Водонаева поделилась снимками, на которых запечатлена в просторном спортивном костюме белого цвета. Удобный образ дополняют носки в тон, желтая сумка, объемные серьги и... меховые шлепанцы. "И в пир, и в мир, и в добрые люди не стыдно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила экс-участница "Дома-2".

Впрочем, меховую деталь наряда подписчики явно не приняли. По мнению поклонников, подобный образ не подходит 38-летней Алене Водонаевой. Некоторым вообще показалось, что в таком нелепом костюме можно ходить на прогулку только по территории больничного комплекса.

"Ну и мода – и шлепки с носками. Костюм симпатичный", "Когда вышел из вписки с утра на район", "А тапочки при чем?)) к ним тогда халат надо", "Вкус конечно у нее отстой", "Костюм класс, НО он тебе не по возрасту! На девочках 17-30 лет комильфо! А под сорокет нужно что-то другое", "Тапки забыла дома снять?", "Ален, тапочки забыла переодеть", "Ппц мода , инкубатор", "Боже ,как будто из больницы на прогулку ! Видок обхохочешься ,тапки как раз по погоде", – написали в комментариях.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 17:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

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