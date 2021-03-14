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Усатая Водонаева вызвала оторопь: Почему не сбрила?

Усатая Водонаева вызвала оторопь: Почему не сбрила?

Алена Водонаева в личном блоге часто делится воспоминаниями из юношества и детства. Накануне звезда шоу "Дом-2" показала снимок, сделанный больше 20 лет назад, когда она только приехала покорять Москву из Тюмени.
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На снимке девушка предстала в красной меховой панаме и кофте в тон. Юная артистка также сдала макияж по моде тех лет: много блесток и блеска для губ. Однако внимание подписчиков знаменитость акцентировала на усиках, которые она тогда еще не депилировала.

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Алена Водонаева отметила, что лицо женщины – гормональная зона, поэтому там до конца жизни будут сюрпризы. Она добавила, что теперь не допускает подобных модных промахов и тщательно следит за тем, чтобы над губой не было зарослей.

Поклонники с восторгом приняли самоироничный пост Алены Водонаевой. Некоторые отметили, что девушке очень даже идет растительность на лице. Другие же сравнили знаменитость с Натальей Андрейченко в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".

"Усы че не сбрила (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У мальчугана трусики, у Водонаевой усики", "Мне с усами нравишься не меньше. Красивое лицо усы не портят", "Красная шапочка", "Мэри Поппинс", "Хороша своей юностью) никакая эпиляция не добавит большего очарования", "У героя на экране тонкие усики", "Усы тебе идут", – написали в комментариях.

Напомним, не так давно 11-летний сын Алены Водонаевой получил в подарок свой первый телефон. Однако звезда не стала покупать ребенку современный гаджет, а ограничилась кнопочной моделью. Артистка считает, что детям не стоит приучаться к смартфонам с ранних лет.

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Алена Водонаева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 04:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

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