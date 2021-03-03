"Мои чувства к тебе не гаснут": высохший Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной

Находящийся на лечении в Калининграде Бари Алибасов выглядит сильно похудевшим и усталым. Он сделал видеообращение к Федосеевой-Шукшиной, лежа в кровати.
"Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут", – признался шоумен. Он считает, что их браком стали пользоваться враги ради хайпа на их знаменитых именах. Бари Алибасов уверен, что недоброжелатели намерены получить 25% его наследства.
Возможно, основатель группы "На-На" подразумевает дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу, передает Пятый канал. К слову, ее и экс-PR-директора Бари Алибасова, Вадима Горжанкина, сын шоумена подозревал в желании нажиться на состоянии родителя.
Продюсер попросил актрису не препятствовать оформлению их развода. Он напомнил, что сама Федосеева-Шукшина стала его инициатором. В этом случае, считает Бари Алибасов, им удастся сохранить теплые отношения.
Напомним, три года назад продюсер и артистка сыграли свадьбу. Но в конце прошлого года подали на развод. Процедура затянулась, поскольку пара то ссорилась, то мирилась.
В настоящее время за шоуменом присматривает наследник. Известно, что Бари Алибасов сломал ногу. Также недавно выяснилось, что для помощи в уходе за ним в Калининград собирается прибыть мать его сына, Елена Уронич.
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