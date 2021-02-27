Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову

Продюсер Бари Алибасов сейчас восстанавливает здоровье в Калининграде. Рядом со звездой постоянно находится реабилитолог. Кроме того, по словам Бари Алибасова-младшего, 5 марта приедет его мать Елена Уронич, которая будет помогать в уходе. Экс-супруги будут жить вместе.
Алибасов-младший добавил, что у его отца все еще наблюдаются проблемы с памятью, однако его настроение улучшается с каждым днем. Изувеченный Бари Каримович души не чает в женщине-реабилитологе. Продюсер постоянно говорит о любви к доктору. Врач не отходит от Бари Алибасова. Специалист дает продюсеру развивающие и восстанавливающие упражнения, кормит его пять раз в день. По словам Бари-младшего, отец говорит сальности врачу, но та не обращает на это внимания.
Алибасов-младший поведал, что доктор, ухаживающий за его папой, состоит в официальном браке. У женщины есть прекрасный сын.
Бари Алибасов-младший опасается, что его родительница, Елена Уронич, будет конфликтовать с реабилитологом. В любом случае, решать проблемы он планирует по мере их возникновения. Бари Алибасов будет окружен заботой сразу двух дам.
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