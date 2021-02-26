"Я полюбил девушку": изувеченный Алибасов сделал заявление после операции

Операция прошла успешно, но состояние Алибасова после всех процедур невероятно насторожило поклонников. Тогда многим показалось, что от привычного вида продюсера не осталось и следа: он показался публике бледным, худым, изможденным, а в глаза бросились крупные синяки и кровавые подтеки на ногах. Однако, видимо, все вовсе не так плохо, как некоторые думали.
Бари Каримович, судя по всему, чувствует себя уже лучше. В разговоре с журналистами он активно благодарил сына за созданные для него условия и потрясающих врачей, которые заботятся о нем каждый день. Он упомянул, что полюбил наследника еще сильнее, а затем сделал неожиданное заявление. "Я полюбил девушку", – добавил Алибасов.
Оказалось, что под "девушкой" подразумевается врач, помогающая Бари Каримовичу восстановиться после операции. Алибасов-младший отметил, что после реабилитации музыкант больше не намерен думать о Федосеевой-Шукшиной. Сын пояснил, что папа влюблен в медицинского работника, но она замужем.
Известно, что сейчас в жизни звездного наследника наступил непростой период. Он много времени проводит с Бари Алибасовым, которому сейчас нужна помощь и поддержка. Им предстоит вместе пройти через период восстановления, а затем заняться психикой продюсера.
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