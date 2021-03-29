“Страшно за девчонку”: Шурыгина попала в реабилитационную клинику

Скандально прославившаяся блогерша вновь напомнила о себе. Диана Шурыгина попала в больницу, предположительно, из-за передозировки.

Звезда ток-шоу вышла в эфир своего инстаграм-аккаунта из больничной палаты. Девушка выглядит очень плохо: на бледном лице видны отеки, а губы ее с трудом шевелятся. Диана Шурыгина призналась, что в клинике ей плохо, но она старается справиться со всеми трудностями и не отчаиваться.

Знаменитость рассказала, что раньше ей было еще хуже и даже не хватало сил выйти на связь со своей аудиторией. При этом девушка не озвучила, что же именно с ней произошло. Подписчики видеоблогера принялись гадать о причинах госпитализации. Их удивило произошедшее, так как многим казалось, что Шурыгина сильно изменилась и даже обрела счастье в жизни. Фолловеры стали всерьез волноваться за девушку и предположили, что у звезды ток-шоу серьезные проблемы с запрещенными веществами:

“Похоже, Шурыгина не знает, что наркотики и алкоголь – зло, которые ведут к полнейшей деградации”.

Близкие знаменитости и ее молодой человек также молчат о причинах госпитализации Дианы, что порождает еще больше сомнений у ее подписчиков.

Напомним, что девушка обрела скандальную славу после истории с изнасилованием, которая произошла в 2016 году. Ее история получила большой резонанс в обществе после того, как Диана Шурыгина появилась в ток-шоу “Пусть говорят” на Первом канале и сама рассказала о случившемся.