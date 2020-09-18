Шурыгину с бутылкой под деревом сравнили с бомжом

Шурыгину высмеяли в Сети за фото с бутылкой и бойфрендом. На фото рядом с участницей шоу "Пусть говорят" ее парень, предприниматель Денис Ребров. Оба сидят под деревом с довольно потерянным видом. Что именно изображает пара, что хотела сказать этим фото Диана – загадка.
Несмотря на то, что на молодых людях одежда от люксового бренда, у обоих маргинальный вид, пишет "Экспресс-газета". Подписчики принялись комментировать фото. Они сравнили девушку с бомжом и вспомнили о ее больной теме – алкоголе. Ведь именно из-за него она и влипла в скандальную историю и нелестно прославилась на всю Россию. Примечательно, что Шурыгина после того инцидента уверяла, что больше не употребляет спиртное.
"Щас напьется и опять заявление напишет"; "Бомж",– усмехались подписчики.
Стоит отметить, что Диана Шурыгина часто публикует в "Инстаграм" провокационные фото. То она демонстрирует полуобнаженное тело, то публикует откровенные кадры с участием своего парня.
Ранее в Сеть просочились фотографии обнаженной Дианы Шурыгиной в душе. Впрочем, в ее профиле вообще мало фотографий, а которых она полностью одета.
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