Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!

В среду, 25 ноября, она в прямом эфире показала свою операцию по увеличению груди. Как оказалось, блогер уже много лет мечтала обзавестись пышным бюстом. Еще в 17 лет Диана решила, что пойдет на крайние меры, как только достигнет совершеннолетия.
"Получается, уже четыре года я хочу увеличить грудь. И вот теперь, когда я нахожусь в сознательном возрасте и сто раз взвесила все ЗА и ПРОТИВ, я наконец окончательно решилась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – написала блогер.
Прямой эфир на инстаграм-странице Дианы Шурыгиной посмотрели около 10 тысяч человек. Врач проводил операцию и отвечал на вопросы подписчиков. Некоторых смутило, что хирург отвлекается от процесса – вдруг что-то пойдет не так. "Имплант устанавливаем вот под мышцы", – комментирует доктор.
По словам врача, оперирующего Диану Шурыгину, минусов от увеличения груди почти нет – одни плюсы! Однако в его практике были случаи, когда приходилось отговаривать клиенток от вмешательства.
"Конечно, всегда есть риски побочных эффектов, хоть и небольшие", – говорит хирург, зашивая левую грудь блогера.
Пользователи Сети негативно восприняли то, что Диана Шурыгина показала на всю страну операцию. "Бидоны ей делают", "Вот именно мозги ее где", "Эта селедка потом как встанет с этими сиськами", "Я лично за натуральность..... Приятней смотреть на то что природа дала", – считают подписчики.
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