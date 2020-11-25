Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина прославилась на всю страну скандалом с изнасилованием на вечеринке. После громкого появления на шоу у Андрея Малахова девушка завела блог в "Инстаграме", где делится с двухмиллионной аудиторией подробностями личной жизни.

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