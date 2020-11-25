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Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!

Шурыгина в прямом эфире вставила себе новую грудь: Четыре года этого хотела!

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/shurygina_vlog/
Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина прославилась на всю страну скандалом с изнасилованием на вечеринке. После громкого появления на шоу у Андрея Малахова девушка завела блог в "Инстаграме", где делится с двухмиллионной аудиторией подробностями личной жизни.
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В среду, 25 ноября, она в прямом эфире показала свою операцию по увеличению груди. Как оказалось, блогер уже много лет мечтала обзавестись пышным бюстом. Еще в 17 лет Диана решила, что пойдет на крайние меры, как только достигнет совершеннолетия.

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"Получается, уже четыре года я хочу увеличить грудь. И вот теперь, когда я нахожусь в сознательном возрасте и сто раз взвесила все ЗА и ПРОТИВ, я наконец окончательно решилась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – написала блогер.

Прямой эфир на инстаграм-странице Дианы Шурыгиной посмотрели около 10 тысяч человек. Врач проводил операцию и отвечал на вопросы подписчиков. Некоторых смутило, что хирург отвлекается от процесса – вдруг что-то пойдет не так. "Имплант устанавливаем вот под мышцы", – комментирует доктор.

По словам врача, оперирующего Диану Шурыгину, минусов от увеличения груди почти нет – одни плюсы! Однако в его практике были случаи, когда приходилось отговаривать клиенток от вмешательства.

"Конечно, всегда есть риски побочных эффектов, хоть и небольшие", – говорит хирург, зашивая левую грудь блогера.

Пользователи Сети негативно восприняли то, что Диана Шурыгина показала на всю страну операцию. "Бидоны ей делают", "Вот именно мозги ее где", "Эта селедка потом как встанет с этими сиськами", "Я лично за натуральность..... Приятней смотреть на то что природа дала", – считают подписчики.

Автор: 25 ноября 2020, 12:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

комментарии

Ответить:

Гость
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Героиня нашего времени
Гость
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Я был уверен,что все давно забыли об этой шмаре.Кому это животное интересно,кроме журналюг из дней ру?
1

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