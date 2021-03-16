Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
16 марта
Лента новостей
10:58
Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали
10:57
На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма
10:53
Баснословные деньги: сын Табакова раскрыл правду о шикарном наследстве
10:52
Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным
10:47
В России ужесточат наказание за регулярную пьяную езду
10:41
"Кости посчитали?": поклонники шокированы исхудавшим видом Бузовой
10:19
Стоянов показал свой эффектный гроб
10:14
"Приходилось пиво вливать в рот": обнародованы ужасающие подробности лечения Легкоступовой
09:58
Наталья Орейро выпустила песню на русском языке
09:56
Эксперт Хилько заявила о нежелании силовиков сражаться за "умирающий" режим Лукашенко
09:52
Чиновники потратили бюджетные миллионы на концерт Филиппа Киркорова
09:36
И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео
09:09
Цены на масло в России установили исторический рекорд
08:48
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды
08:40
Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память
08:33
Пугачеву в сексуальном наряде высмеяли на всю страну на Первом канале
06:06
Эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма "Приключения Буратино"
03:59
"Ей нравится это": обнародованы первые результаты реабилитации вляпавшейся в историю с наркотиками дочери Малафеева
02:00
Орлова провела выходной в постели с любимой
23:59
"Патологическая лгунья": на браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест
22:00
Лукашенко окружил себя русофобами
21:52
"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым
21:19
Певица Слава сражена смертью самого близкого человека
21:00
За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов
20:41
"Прекрасная пара": Максим Фадеев показал любимую женщину
20:06
Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео
19:59
Миддлтон вновь стала матерью
19:48
В Норвегии медик умер после прививки AstraZeneca
19:47
Остриженная Боярская всполошила народ
19:27
В автобусе во Владимире произошла массовая драка
19:06
В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины
19:02
"Отмороженный": отец влепил Тимати смачную оплеуху
18:59
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
18:47
"Как вам удается?!": певица Валерия вызвала жгучую зависть
18:19
Российские поисковые системы станут доступнее
18:08
Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок
18:07
"Серьезная история": Тимати откровенно об отношениях с брошенной Решетовой
18:02
"На грани обморока или разрыва сердца": известный актер указал на вопиющую несправедливость
17:58
Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман
17:34
Пережившая предательство мужа Самойлова пожаловалась на новые проблемы: Целый список
17:34
Вскрылась королевская подноготная Илона Маска
17:28
"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу
17:12
Уничтожит: Бураку Озчивиту пророчат незавидную участь из-за сериала "Основание: Осман"
16:55
"Произведение искусства": показанный Собчак унитаз вызвал фурор
16:33
Под Москвой в больницу доставили девять подростков
16:29
Смерть в семье Мироновой помешала свадьбе
16:28
Без изнуряющих диет: звезда "Отчаянных домохозяек" узнала быстрый способ похудеть
16:25
Константин Ивлев осчастливил жену-молодуху
16:23
Стали известны подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками: Выдал нос
16:00
В Омске девушку изнасиловали на глазах у матери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников
Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
"На людях, но не с людьми": отгородившегося от простого народа Малахова призывают бить ногами
Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
Шоу-бизнес
И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

В фильмографии артиста более ста ролей, многие из которых до сих пор вспоминают поклонники. Однако в последние годы его жизнь сильно изменилась, и на смену всему привычному пришли неоднозначные видео.
прочитано 612 раз

Кажется, Алексей не обращает никакого внимания на взбудораженную публику и продолжает выкладывать достаточно интимные фотографии в своем блоге в "Инстаграм". Не так давно он получил вид на жительство в Испании, но карьерных перспектив там пока не предвидится, поэтому иногда звезда все-таки возвращается на родину.

ПО ТЕМЕ

По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной

"Гнида, мразота": Панин гневно обматерил Бледанс за клевету о матери

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин стал гостем передачи на Радио "Комсомольская правда" и рассказал о том, как относиться ко всем скандалам вокруг своего имени. Он подчеркнул, что разлетевшееся по Сети видео с собакой, вызвавшее невероятный резонанс в обществе, является фейком. Однако от остального он не видит смысла отнекиваться.

Актер сообщил, что, как и все, осведомлен о многих поступках коллег, поэтому ему точно нечего стыдиться. "За что я должен себя корить?" – несколько раз воскликнул он. Алексей заявил, что они с супругой бисексуалы, это их природа, и они получают удовольствие так, как хотят. По словам артиста, они просто живут так, как им нравится.

Единственное, за что Алексею Панину неудобно до сих пор – за роли в дешевых кинокартинах. Он рассказал, что в молодости брался за любую работу, так как ему постоянно нужна была какая-то активность.

Отметим, сейчас карьера артиста переживает не лучшие времена. Он не знает языка, поэтому не посещает кастинги в Испании. В России артист периодически принимает участие в различных шоу, а в этом году выйдет фильм "Джигалоу", где Алексей исполнил одну из ролей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 09:36 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость646418
Пожаловаться Ответить
Сколько можно писать об этой ничтожной букашке? Недомужик, недочеловек! Алкаш законченный и извращенец!
Гость653491
Пожаловаться Ответить
Нашли о ком написать .Он просто недочеловек ,как актер никакой его грязное бельё никому не интересно.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память

Поклонники поддержали артиста
Шоу-бизнес

И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

Актер не собирается отказываться от своей природы
Шоу-бизнес

Муж Ивлеевой попал под капельницы после веселья с Пугачевой

Рэпер Элджей не рассчитал силы
Шоу-бизнес

Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок

Артистка попыталась оправдаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+