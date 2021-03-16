И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

В фильмографии артиста более ста ролей, многие из которых до сих пор вспоминают поклонники. Однако в последние годы его жизнь сильно изменилась, и на смену всему привычному пришли неоднозначные видео.

Кажется, Алексей не обращает никакого внимания на взбудораженную публику и продолжает выкладывать достаточно интимные фотографии в своем блоге в "Инстаграм". Не так давно он получил вид на жительство в Испании, но карьерных перспектив там пока не предвидится, поэтому иногда звезда все-таки возвращается на родину.

Алексей Панин стал гостем передачи на Радио "Комсомольская правда" и рассказал о том, как относиться ко всем скандалам вокруг своего имени. Он подчеркнул, что разлетевшееся по Сети видео с собакой, вызвавшее невероятный резонанс в обществе, является фейком. Однако от остального он не видит смысла отнекиваться.

Актер сообщил, что, как и все, осведомлен о многих поступках коллег, поэтому ему точно нечего стыдиться. "За что я должен себя корить?" – несколько раз воскликнул он. Алексей заявил, что они с супругой бисексуалы, это их природа, и они получают удовольствие так, как хотят. По словам артиста, они просто живут так, как им нравится.

Единственное, за что Алексею Панину неудобно до сих пор – за роли в дешевых кинокартинах. Он рассказал, что в молодости брался за любую работу, так как ему постоянно нужна была какая-то активность.

Отметим, сейчас карьера артиста переживает не лучшие времена. Он не знает языка, поэтому не посещает кастинги в Испании. В России артист периодически принимает участие в различных шоу, а в этом году выйдет фильм "Джигалоу", где Алексей исполнил одну из ролей.