Тарасов отказался от контакта с Манукяном из-за Бузовой

Спокойно расстаться Ольге не удалось ни с одним из двух ярких возлюбленных. Обе истории закончились громким скандалом и бурными обсуждениями.

Роман Бузовой и Манукяна завершился уже достаточно давно, но публика так и не может до конца понять, что же произошло. Сперва поток совместных фото, теплых слов и слухов о предстоящей свадьбе, а затем стремительный разрыв и громкое заявление ведущей. Напомним, сразу после ссоры Ольга сообщила, что заблокировала экс-возлюбленного и советует всем сделать тоже. Она отметила, что рэпер поднимал на нее руку и изменял.

Поклонники пары разделились на два лагеря. Давид практически не комментировал происходящее, но затем не выдержал и рассказал, что считает всю ситуацию предательством со стороны бывшей возлюбленной. Теперь он не хочет отношений и старается полностью погрузиться в творчество.

Не так давно стало известно, что Давид Манукян отказался работать в одном проекте с Дмитрием Тарасовым. Он рассказал об этом поклонникам и отметил, что сделал такой выбор из-за моральных взглядов. По словам рэпера, согласиться сниматься в шоу с бывшим мужем Ольги было бы не совсем этично.

Чуть менее красноречив был сам футболист. Накануне он предложил подписчикам задать все интересующие их вопросы. Один из пользователей решил уточнить у него, предлагали ли ему сняться в совместном проекте с Давидом. "Да, я отказался", – кратко ответил спортсмен. Однако самые осведомленные сообщили Дмитрию, что ранее экс-возлюбленный Бузовой уже рассказывал, что сам отказался от участия. Тарасов подчеркнул, что отвечает лишь за себя.

