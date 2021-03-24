Замеченная у кабинета гинеколога Бузова сообщила о ребенке: Хочу подарить карапузика

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались всего пару месяцев назад, но недавно поющая ведущая заявила, что уже состоит в новых отношениях. На днях артистку заметили у кабинета гинеколога, а в день рождения своей матери Оля сообщила о грядущих переменах в жизни.

В личном блоге звезда шоу "Дом-2" опубликовала трогательное поздравление для родительницы. Она выложила несколько архивных снимков с матушкой и призналась ей в любви. "Я просто люблю тебя мамуль и все сделаю, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга Бузова.

Также в "Сторис" инстаграм-аккаунта девушка показала свои детские снимки. По словам артистки, она уже сама мечтает поскорее стать мамой. Звезда сообщила, что планирует в ближайшем будущем родить ребенка. "Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", – отметила Оля Бузова.

Напомним, в прошлом году бывший супруг телеведущей Дмитрий Тарасов в откровенном интервью рассказал, что во времена их брака девушка старательно избегала темы наследников. Также, по словам футболиста, у артистки были некоторые проблемы с зачатием, и они даже посещали врача в надежде, что тот поможет в решении этого вопроса.

Впрочем, в браке с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова так и не стала мамой. Возможно, теперь девушка встретила того, с кем готова разделить радости родительства. Не исключено, что скоро артистка сообщит поклонникам о своем интересном положении.