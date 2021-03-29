Экс-любовник Бузовой сделал заявление о новой девушке

Поклонники гадают: нашел ли рэпер Давид Манукян замену ольге Бузовой? Блогер решил расставить все точки над "i".

После того, как звездная пара распалась, в Сети ходит множество слухов. Причем, новых избранников приписывают как телеведущей, так и рэперу Даве.

Сначала говорили, что блогер якобы запал на помощницу по имени Анна. Повод для пересудов дал ролик, в котором девушка отражалась в зеркале. Манукян с ней были вместе в Новосибирске. Потом бывшему бойфренду Ольги Бузовой "сватали" замужнюю партнершу по шоу "Танцы со звездами" на "России 1" Дарью Палей.

Устав от слухов, Давид Манукян высмеял домыслы в своем свежем видео. Немного позже он написал, что шутит, и девушки у него сейчас нет.

Напомним, ранее Ольга Бузова напала в соцсети на Дарью Палей, оскорбив ее. Артистка назвала предполагаемую соперницу падшей женщиной и пожаловалась, что та заблокировала ее в соцсетях. Танцовщица же, в свою очередь, не раз говорила о том, что между нею и Давидом Манукяном есть только дружба и профессиональные отношения.

Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова рассталась с возлюбленным в начале этого года, после своего дня рождения. Поющая ведущая обвинила музыканта в изменах и рукоприкладстве.

У Ольги Бузовой, по слухам, уже есть новый избранник. Судя по всему, это публичный человек. Поговаривают, что это футболист и блогер Артем Зуев. Молодого человека видели на вечеринке в честь для рождения звезды. Затем 8 Марта исполнительница похвасталась цветами от поклонника, а похожий букет появился в "Сторис" спортсмена.